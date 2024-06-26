Россия планирует ввести безвизовый режим с двумя странами Африки

Отмена виз может упростить путешествия и сделать поездки более доступными, а также положительно повлиять на экономику Кении, в том числе на гостиничный бизнес и связанные с ним отрасли.
Луис Гоуенд, глава комиссии по работе с африканскими диаспорами российско-африканского клуба, подчеркнул, что Кения всегда была популярным туристическим направлением среди путешественников из разных стран, включая Россию.
При этом Россию беспокоит вопрос безопасности. Эта проблема обострилась на фоне протестов в Кении.
Ранее сообщалось, что в июне запустят туристический поезд из Новосибирска в Бийск и Шерегеш.
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