Россия планирует ввести безвизовый режим с двумя странами Африки

В России рассматривают возможность введения безвизового режима с Кенией и Чадом. Эти страны становятся все более популярными среди российских туристов: например, количество поездок в Кению выросло на 40 %. Об этом сообщают «Известия».

Отмена виз может упростить путешествия и сделать поездки более доступными, а также положительно повлиять на экономику Кении, в том числе на гостиничный бизнес и связанные с ним отрасли.

Луис Гоуенд, глава комиссии по работе с африканскими диаспорами российско-африканского клуба, подчеркнул, что Кения всегда была популярным туристическим направлением среди путешественников из разных стран, включая Россию.

При этом Россию беспокоит вопрос безопасности. Эта проблема обострилась на фоне протестов в Кении.

Ранее сообщалось, что в июне запустят туристический поезд из Новосибирска в Бийск и Шерегеш.

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