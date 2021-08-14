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Жизнь

Россиянам рассказали, когда собаки внезапно меняют цвет шерсти

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев назвал РИА «Новости» причину, которая может довести собаку до изменения цвета шерсти.

Собаки, которые не стесняются быть смешными.
Собаки, которые не стесняются быть смешными.
fishki.net

Голубев отметил, что к смене цвета собаки приводит неграмотная стрижка.

«Подходить к вопросу стрижки нужно грамотно. Особенности и периодичность стрижки зависят от породы собаки и типа ее шерстяного покрова. Например, собакам, имеющим шерсть с подшерстком, необходима лишь нечастая гигиеническая стрижка. Короткие стрижки таким собакам противопоказаны, это может нарушить природный механизм терморегуляции», — пояснил кинолог.

Жесткошерстных собак необходимо тримминговать — старую шерсть отщипывают и появляется более жесткая и блестящая.

Однако владельцы зачастую просто стригут таких собак, что может привести к изменению структуры шерсти.

Собаки, которые не стесняются быть смешными.
Собаки, которые не стесняются быть смешными.
fishki.net

«Шерсть становится мягкой, лишенной природного блеска, она начинает спутываться в колтуны и сильно линять. После нескольких стрижек у собак даже может поменяться окрас, цвет шерсти станет тусклым», — предупредил Голубев.

Также он выступил против окрашивания шерсти животных — новомодное украшение, которое может привести к аллергии.

Эксперт отметил, что даже безопасные красители негативно воздействуют на кожу и шерсть. Кроме того, собака может отравиться при вылизывании.

Ранее altapress.ru рассказал истории алтайских животных, которые смогли выжить несмотря на жестокость улиц и хозяев.

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