Россиянам рассказали, когда собаки внезапно меняют цвет шерсти

Голубев отметил, что к смене цвета собаки приводит неграмотная стрижка.

«Подходить к вопросу стрижки нужно грамотно. Особенности и периодичность стрижки зависят от породы собаки и типа ее шерстяного покрова. Например, собакам, имеющим шерсть с подшерстком, необходима лишь нечастая гигиеническая стрижка. Короткие стрижки таким собакам противопоказаны, это может нарушить природный механизм терморегуляции», — пояснил кинолог.