Россиянам рассказали, когда собаки внезапно меняют цвет шерсти

Голубев отметил, что к смене цвета собаки приводит неграмотная стрижка.
«Подходить к вопросу стрижки нужно грамотно. Особенности и периодичность стрижки зависят от породы собаки и типа ее шерстяного покрова. Например, собакам, имеющим шерсть с подшерстком, необходима лишь нечастая гигиеническая стрижка. Короткие стрижки таким собакам противопоказаны, это может нарушить природный механизм терморегуляции», — пояснил кинолог.
Жесткошерстных собак необходимо тримминговать — старую шерсть отщипывают и появляется более жесткая и блестящая.
Однако владельцы зачастую просто стригут таких собак, что может привести к изменению структуры шерсти.
«Шерсть становится мягкой, лишенной природного блеска, она начинает спутываться в колтуны и сильно линять. После нескольких стрижек у собак даже может поменяться окрас, цвет шерсти станет тусклым», — предупредил Голубев.
Также он выступил против окрашивания шерсти животных — новомодное украшение, которое может привести к аллергии.
Эксперт отметил, что даже безопасные красители негативно воздействуют на кожу и шерсть. Кроме того, собака может отравиться при вылизывании.
Ранее altapress.ru рассказал истории алтайских животных, которые смогли выжить несмотря на жестокость улиц и хозяев.