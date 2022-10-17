Рукав Оби обмелел, а в центре Барнаула снова сносят дом: что произошло за выходные

До Шерегеша теперь можно долететь на самолете (ну почти до курорта), в Алтайском крае дешевеют продукты, а Стас Михайлов вполне законно прокатился по стадиону в Рубцовске — рассказываем, какие новости выходных вы могли пропустить.

Минус одна ветхая двухэтажка

Очередной деревянный дом сносят в центре Барнаула. На этот раз жертвой «реновации» стала двухэтажка на улице Пролетарской, 86. До расселения на одном из окон в теплое время года кто-то растил цветы в горшочках.

Дом на ул. Пролетарской , 86. Gor NSK в 2ГИС

Рядом с домом № 86 в 1909 году находилась типография большевистской газеты «Голос подполья». А на Пролетарской, 85 была артель ломовых извозчиков.

Обь мелеет

Рукав Оби у Бобровки, куда ходили теплоходы, сильно обмелел в этом году. Здесь теперь проплывет разве что бумажный кораблик. Так сильно уровень воды здесь еще не опускался, говорят дачники.

Рукав Оби обмелел у Бобровки. Анна Зайкова. Рукав Оби у Бобровки летом. Анна Зайкова.

Велосипедам нельзя , а Стасу Михайлову можно

Власти Рубцовска ответили на возмущения горожан по поводу поездки Стаса Михайлова на автомобиле по частному стадиону «Торпедо». Оказывается, певцу разрешили это сделать, заранее обговорив вопрос.

Горожане возмущались, что по дорожкам нельзя ездить даже на велосипедах, а машину пропустили. «Теперь все ясно <…>, для начала заключите договор», — подытожила автор обращения Олеся Дикарева.

Награда нашла героя

13-летнего подростка из Барнаула наградят в Совете Федерации за спасение утопающего. 25 июня 2022 года Тимофей Миронов спас 8-летнюю девочку. Купаясь с друзьями на протоке реки Оби в селе Бобровка, он заметил тонущего ребенка и бросился на помощь. Подросток несколько раз погружался воду, поднял девочку со дна и вытащил на берег. Увидев, что она не дышит, позвал на помощь взрослых, которые оказали первую помощь и вызвали «скорую».

Тимофей Миронов. ГУ МЧС по Алтайскому краю.

На самолете прямиком до Шерегеша

Недалеко от горнолыжного курорта Шерегеш заработал аэропорт. 15 октября в городе Таштагол в 20 км от курорта открыли взлетно-посадочную полосу для малой авиации. Самолеты здесь приземлились впервые за последние 30 лет — после распада СССР аэродром принимал только вертолеты.

Аэропорт в Таштаголе. Евгений Солодовников в 2ГИС

Пока рейсы будут совершаться по индивидуальным заявкам, но при появлении постоянного спроса сформируют график полетов.

Овощи подешевели

В Алтайском крае подешевели продукты: репчатый лук — на 46,5%, морковь — на 31,5%, картофель — на 30,5%, капуста — на 13,4%, яблоки — на 10,4%, сахар-песок — на 7,2%.

Цены на 18 социально значимых продуктов питания в регионе остаются ниже среднероссийского уровня в среднем на 15,2%.

Люди гибнут в авариях

23 человека погибли на дорогах Барнаула с начала года. Всего за 2022 год в краевой столице зарегистрировали 527 ДТП, в которых пострадали 645 людей.

По указу президента РФ к 2030 году нужно достичь показателя в 4 погибших в ДТП на 100 тыс. жителей в год. Если взять за основу сегодняшнее число жителей Алтайского края, во всем регионе ежегодно не должно умирать в авариях более 22 человек.