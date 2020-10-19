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19 октября 3°C
Жизнь

С интервалом три минуты. Как в Барнауле запустили первые троллейбусы

Ровно 47 лет назад по Барнаулу проехал первый троллейбус под номером 1. Рассказываем, как в городе появились «электрические автобусы».

Троллейбус.
Троллейбус.
Михаил Хаустов

К 1971 году, когда в Барнауле начали строить первое троллейбусное депо, уже больше 20 лет по городу ходили трамваи, рассказывают в «Горэлектротрансе». Распорядился их запустить сам Сталин еще в 1946 году.

В 1948 году работа была сделана, и после демонстрации 7 ноября по городу поехали трамваи.

Что касается первого троллейбусного депо, то его строили «всем миром»: работали студенты и горожане. Вложились в общее дело и многие предприятия.

За два года построили депо на 100 машин, проложили 20 км троллейбусной линии, сделали уличное освещение на проспекте Ленина.

Троллейбусное движение в Барнауле открылось 19 октября 1973 года.

Троллейбус.
Троллейбус.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Первый троллейбусный маршрут — № 1 — ездил от улицы Льва Толстого по проспектам Ленина и Космонавтов до Шинного завода, пишет cyclowiki.org.

Интервал движения составлял всего 2,5 — 3 минуты, и его строго соблюдали.

Троллейбусы в Барнауле ждал успех: они привлекли пассажиров удобством и скоростью, и поэтому сеть стали расширять.

Сегодня же троллейбусный парк, к сожалению, уже не столь сильно радует жителей города.

Анна Карпова

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