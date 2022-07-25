Самый богатый человек планеты прокомментировал сообщения о своем романе с женой сооснователя Google

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск отреагировал на сообщения СМИ о том, что у него был роман с женой одного из основателей корпорации Google Сергея Брина Николь Шанахан.

Маск в своем микроблоге в Twitter назвал бредом сообщения о том, что у него был короткий роман с Шанахан. По словам главы Tesla, он дружит с Брином и недавно они были вместе на вечеринке, пишет Lenta.ru.

«Я видел Николь лишь два раза за три года, и все эти два раза рядом было много людей. Ничего романтического», — заверил Маск.

Ранее глава Tesla рассказывал, что в течение многих лет он регулярно ночевал в доме Брина в Кремниевой долине, указывает Газета.Ru.

Накануне в The Wall Street Journal появилась публикация о том, что дружба миллиардеров Сергея Брина и Илона Маска закончилась.

Что это произошло после короткого романа жены Брина с основателем SpaceX. Пара не живет вместе с декабря 2021 года и подала на развод.

Процесс развода Брина и Шанахан затянулся. Жена потребовала от основателя Google более одного миллиарда долларов. Стороны пока не пришли к соглашению.

Адвокаты Маска и Брина пока не комментируют ситуацию.

<Ранее сообщалось, что немец вернул жене после развода половину автомобиля.>

Цифры

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком в мировой истории.

Состояние главы Tesla Илона Маска 1 ноября превысило 300 млрд долларов.

Состояние Брина оценивается в 93 млрд долларов.