26 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Самый богатый человек планеты прокомментировал сообщения о своем романе с женой сооснователя Google

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск отреагировал на сообщения СМИ о том, что у него был роман с женой одного из основателей корпорации Google Сергея Брина Николь Шанахан.

Женщина улыбается.
Женщина улыбается.
СС0

Маск в своем микроблоге в Twitter назвал бредом сообщения о том, что у него был короткий роман с Шанахан. По словам главы Tesla, он дружит с Брином и недавно они были вместе на вечеринке, пишет Lenta.ru.

«Я видел Николь лишь два раза за три года, и все эти два раза рядом было много людей. Ничего романтического», — заверил Маск.

Ранее глава Tesla рассказывал, что в течение многих лет он регулярно ночевал в доме Брина в Кремниевой долине, указывает Газета.Ru.

Накануне в The Wall Street Journal появилась публикация о том, что дружба миллиардеров Сергея Брина и Илона Маска закончилась.

Что это произошло после короткого романа жены Брина с основателем SpaceX. Пара не живет вместе с декабря 2021 года и подала на развод.

Процесс развода Брина и Шанахан затянулся. Жена потребовала от основателя Google более одного миллиарда долларов. Стороны пока не пришли к соглашению.

Адвокаты Маска и Брина пока не комментируют ситуацию.

<Ранее сообщалось, что немец вернул жене после развода половину автомобиля.>

Цифры

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком в мировой истории.

Состояние главы Tesla Илона Маска 1 ноября превысило 300 млрд долларов.

Состояние Брина оценивается в 93 млрд долларов.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость