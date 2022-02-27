Сбербанк обратился к своим клиентам

Сбербанк заявил , что санкции против банка не влияют на сохранность и доступность средств клиентов — все платежные сервисы работают в штатном режиме.

В обращении отметили, что все системы и офисы Сбербанка работают в штатном режиме.

«Клиентам — физическим и юридическим лицам — доступны их средства в полном объеме. Операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны без ограничений в офисах, банкоматах, мобильном приложении СберБанк Онлайн и других каналах обслуживания. Оплата товаров и услуг, переводы и операции по пластиковым картам всех платежных систем проводятся и будут доступны в полном объеме. Обмен валюты проводится без ограничений», — подчеркнули в банке.

Также отметили, что Сбербанк изучает новые условия работы в связи с объявленными санкциями в отношении корреспондентских счетов.

«Принятые ограничения не влияют на сохранность и доступность средств клиентов», — акцентировали в учреждении.

В обращении заверили, что Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами, опытом и экспертизой для успешной работы в сложившихся условиях.

Ранее сообщили, что попавшие под санкции банки отключат от SWIFT и «парализуют» активы ЦБ.