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Жизнь

Сбербанк обратился к своим клиентам

Сбербанк заявил, что санкции против банка не влияют на сохранность и доступность средств клиентов — все платежные сервисы работают в штатном режиме.

Сбербанк.
Сбербанк.
Анна Зайкова, altapress.ru

В обращении отметили, что все системы и офисы Сбербанка работают в штатном режиме.

«Клиентам — физическим и юридическим лицам — доступны их средства в полном объеме. Операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны без ограничений в офисах, банкоматах, мобильном приложении СберБанк Онлайн и других каналах обслуживания. Оплата товаров и услуг, переводы и операции по пластиковым картам всех платежных систем проводятся и будут доступны в полном объеме. Обмен валюты проводится без ограничений», — подчеркнули в банке.

Также отметили, что Сбербанк изучает новые условия работы в связи с объявленными санкциями в отношении корреспондентских счетов.

«Принятые ограничения не влияют на сохранность и доступность средств клиентов», — акцентировали в учреждении.

В обращении заверили, что Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами, опытом и экспертизой для успешной работы в сложившихся условиях.

Ранее сообщили, что попавшие под санкции банки отключат от SWIFT и «парализуют» активы ЦБ.

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