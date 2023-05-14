Серебряный самовар-трактор, заморозки, геомагнитный шторм. Что произошло на Алтае за сутки

- Одно из самых волнующих многих сообщений - прогноз погоды. Затянувшаяся прохладная весна наверняка многим не придает энергии, а наоборот. Тем более, садоводам. Дело в том, что многие уже высадили цветы, готовят теплицы и саженцы. И тут - заморозки. Причем, до минус пяти градусов на почве в регионе. В Барнауле "морозостойкость" составит минус два. Приятного мало. Особенно на фоне серого неба и кратковременного дождя.
- При этом во многих районах региона - затяжной режим чрезвычайной пожароопасности. Этот класс пожарной опасности — пятый — действует на территории семи районов и одного города региона: Баевского, Волчихинского, Родинского, Рубцовского, Ключевского, Кулундинского, Угловского районов и Славгорода.
- Продолжают бушевать магнитные бури. Наверняка многие ощутили их влияние на здоровье и точную электронику.
- Неразлучны мошенники и их доверчивые жертвы. В Барнауле мужчина скачал приложение после звонка от лже-сотрудника банка и лишился 500 тыс. рублей.
- А вот антиквары и фермеры наукограда стоят перед выбором - приобрести серебряный самовар за 650 тыс. рублей или трактор за 680 тыс.