Шеф-повар рассказал о шашлыке, который предпочитает Путин

Александр Малханов считает, что такой шашлык могут приготовить все россияне. Не секрет, что в числе самых любимых блюд Путина — шашлык и уха. Поэтому к жареному мясу повара особый подход, пишет «КП».

Для «президентского» шашлыка лучше брать три килограмма шеи свинины, кило репчатого лука, 45 г соли, 10 г перца, 20 г паприки, 100 г растительного масла, 0,5 л минералки.

И мясо надо резать не поперек, а вдоль волокон на квадраты шириной 3−4 см

Лук нарезать полукольцами и смешать с мясом, сдобренным приправами. Оставить все на полтора часа замариноваться. Ну, а потом — начало процесса — с углями, мангалом, веселым настроением.

Во время своих путешествий по тайге Тувы глава государства шашлык готовил сам. Как и маринад.

Ранее о гребешках и поварах Кремля рассказал Путин на заседании Госсовета. Когда Путин стал президентом, его спросили о вкусовых предпочтениях, чтобы приготовить его любимое блюдо.

Глава государства признался, что ему не нужны экзотические блюда, изыски. Повар предложил приготовить гребешки, Путин согласился. На следующий день российскому лидеру подали гребешки, поинтересовались — понравилось ли ему блюдо.

Также повар Путина рассказал, какое «первое» предпочитает президент. Выяснилось, что это борщ. Также президент любит хорошие котлеты, баранину, телятину, может и рыбы съесть кусочек. Между тем россиянам посоветовали есть почки деревьев.