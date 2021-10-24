24 октября 7°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Шойгу вспомнил сказку про Буратино, когда увидел Путина рядом с камином в палатке

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о необычном обогревателе в палатке президента России Владимира Путина во время их недавнего отдыха в тайге, сообщает РИА «Новости».

Владимир Путин в палатке в сибирской тайге.
Владимир Путин в палатке в сибирской тайге.
кадр из видео.

Напомним, в сентябре 2021 года Путин и Шойгу несколько дней отдохнули в сибирской тайге, где президента «чуть не сбили огромные маралы».

На опубликованные кадры с отдыха попала палатка Путина. Шойгу посмеялся над изображением в виде костра.

«Это камин, между прочим он греет, зря вы смеетесь. Он греет, посмотрите», — с улыбкой ответил президент.

Шойгу пошутил насчет солидности такого укрытия, а Путин в ответ пошутил, что «будет лучше, если лучше работать».


Шойгу в эфире телеканала «Россия-1» рассказал, что впервые увидел такой обогреватель, что и вызвало у него такую реакцию.

«Полотно такое, но на нем нарисован камин. И мне это напомнило Буратино — помните, очаг там, где золотой ключик, и эта волшебная дверь, и все остальные вещи. Это вызвало такой живой и неподдельный веселый интерес. Потому что мы никогда такого не видели, а тут вдруг», — рассказал министр в программе «Москва. Кремль. Путин».

Шойгу подчеркнул, что организаторы экспедиции могли обойтись и без такого антуража, но главное, что действительно было тепло.

На отдыхе Путин и Шойгу также поймали щуку с неопределенным весом и сварили уху.

Ранее altapress.ru рассказал, как президент России отдыхал в Сибири в разные годы.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость