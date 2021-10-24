Шойгу вспомнил сказку про Буратино, когда увидел Путина рядом с камином в палатке

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о необычном обогревателе в палатке президента России Владимира Путина во время их недавнего отдыха в тайге, сообщает РИА «Новости» .

Напомним, в сентябре 2021 года Путин и Шойгу несколько дней отдохнули в сибирской тайге, где президента «чуть не сбили огромные маралы».

На опубликованные кадры с отдыха попала палатка Путина. Шойгу посмеялся над изображением в виде костра.

«Это камин, между прочим он греет, зря вы смеетесь. Он греет, посмотрите», — с улыбкой ответил президент.

Шойгу пошутил насчет солидности такого укрытия, а Путин в ответ пошутил, что «будет лучше, если лучше работать».



Шойгу в эфире телеканала «Россия-1» рассказал, что впервые увидел такой обогреватель, что и вызвало у него такую реакцию.

«Полотно такое, но на нем нарисован камин. И мне это напомнило Буратино — помните, очаг там, где золотой ключик, и эта волшебная дверь, и все остальные вещи. Это вызвало такой живой и неподдельный веселый интерес. Потому что мы никогда такого не видели, а тут вдруг», — рассказал министр в программе «Москва. Кремль. Путин».

Шойгу подчеркнул, что организаторы экспедиции могли обойтись и без такого антуража, но главное, что действительно было тепло.

На отдыхе Путин и Шойгу также поймали щуку с неопределенным весом и сварили уху.

Ранее altapress.ru рассказал, как президент России отдыхал в Сибири в разные годы.