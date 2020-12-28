Сибирская отшельница Агафья Лыкова «получила два вертолета»

Отправители также вспомнили и про животных отшельницы — вместе с гостинцами вертолетом отправили хорошее сено для коз.
«К Новому году ей за последние две недели туда уже два вертолета с подарками отправлены. Все необходимое, продукты, то что нужно в хозяйстве», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, борты с подарками отправили из Хакасии и Кемеровской области.
Кстати, летом 2019 года отшельнице доставили вертолетом сушеные манго, орехи и разные фрукты. А в 2002 году глава Республики Алтай Михаил Лапшин подарил ей породистого козла.
Ранее сообщали, что Агафья попросила миллиардера Олега Дерипаску помочь ей в строительстве нового дома. Бизнесмен уже начал строить избу в тайге.
Напомним, 76-летняя Агафья Лыкова — единственная, оставшаяся в живых, представительница семьи отшельников-староверов, найденных советскими геологами в 1978 году в Западных Саянах.