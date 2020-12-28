Сибирская отшельница Агафья Лыкова «получила два вертолета»

Два вертолета с подарками к Новому году получила отшельница Агафья Лыкова, живущая в непролазной хакасской тайге, сообщает РИА «Новости» .

Отправители также вспомнили и про животных отшельницы — вместе с гостинцами вертолетом отправили хорошее сено для коз.

«К Новому году ей за последние две недели туда уже два вертолета с подарками отправлены. Все необходимое, продукты, то что нужно в хозяйстве», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, борты с подарками отправили из Хакасии и Кемеровской области.

Кстати, летом 2019 года отшельнице доставили вертолетом сушеные манго, орехи и разные фрукты. А в 2002 году глава Республики Алтай Михаил Лапшин подарил ей породистого козла.

Ранее сообщали, что Агафья попросила миллиардера Олега Дерипаску помочь ей в строительстве нового дома. Бизнесмен уже начал строить избу в тайге.

Напомним, 76-летняя Агафья Лыкова — единственная, оставшаяся в живых, представительница семьи отшельников-староверов, найденных советскими геологами в 1978 году в Западных Саянах.