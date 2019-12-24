Сибирского полицейского, уволенного за фото коллег с бандитами, не пустили к прокурору Хорошеву

Бывшего новосибирского оперативника Станислава Кулькова не пустили на прием к прокурору Новосибирской области Якову Хорошеву, поскольку «вообще нет оснований», пишет « Тайга.инфо ».

Напомним, Кульков расследовал деятельность группы вымогателей, но сам стал обвиняемым после того, как умудрился сфотографировать встречу силовиков с членами организованного преступного сообщества (ОПС).

Полицейского уволили почти сразу после появления фото, хотя они были отправлены нескольким людям. Объяснили это «совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».

В поисках правды экс-полицейский задумал попасть на прием к прокурору Новосибирской области Якову Хорошеву, который ранее возглавлял надзорное ведомство в Алтайском крае.

Яков Хорошев , новый прокурор Алтайского края. Олег Богданов

Мужчина предполагал, что Хорошеву будет интересно выслушать его рассказ об обстоятельствах уголовного дела, которое, по его мнению, сфабриковано следствием.

«12 декабря 2019 года я написал ходатайство о личном приеме к Хорошеву Я. Е., приняла его Супрун М. В. Прибыв 18 декабря к дежурному прокурору, он при мне позвонил Супрун и та в телефонном режиме сообщила ей, что пусть Кульков пишет заявление вновь и оснований для приема Хорошевым у Кулькова вообще нет», — говорится в заявлении Кулькова в УФСБ по Новосибирской области.

Бывшему оперативнику предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 138 (нарушение тайны телефонных переговоров с использованием служебного положения) и ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий).

Как пишет издание, расследование уголовного дела в отношении экс-оперативника завершили еще в конце октября. На ознакомление Кулькову выделили семь дней. Однако дело до сих пор не передали в суд.