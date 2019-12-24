Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 декабря -10°C

Сибирского полицейского, уволенного за фото коллег с бандитами, не пустили к прокурору Хорошеву

Бывшего новосибирского оперативника Станислава Кулькова не пустили на прием к прокурору Новосибирской области Якову Хорошеву, поскольку «вообще нет оснований», пишет «Тайга.инфо».

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Напомним, Кульков расследовал деятельность группы вымогателей, но сам стал обвиняемым после того, как умудрился сфотографировать встречу силовиков с членами организованного преступного сообщества (ОПС).

Полицейского уволили почти сразу после появления фото, хотя они были отправлены нескольким людям. Объяснили это «совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».

В поисках правды экс-полицейский задумал попасть на прием к прокурору Новосибирской области Якову Хорошеву, который ранее возглавлял надзорное ведомство в Алтайском крае.

Яков Хорошев, новый прокурор Алтайского края.
Яков Хорошев, новый прокурор Алтайского края.
Олег Богданов

Мужчина предполагал, что Хорошеву будет интересно выслушать его рассказ об обстоятельствах уголовного дела, которое, по его мнению, сфабриковано следствием.

«12 декабря 2019 года я написал ходатайство о личном приеме к Хорошеву Я. Е., приняла его Супрун М. В. Прибыв 18 декабря к дежурному прокурору, он при мне позвонил Супрун и та в телефонном режиме сообщила ей, что пусть Кульков пишет заявление вновь и оснований для приема Хорошевым у Кулькова вообще нет», — говорится в заявлении Кулькова в УФСБ по Новосибирской области.

Бывшему оперативнику предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 138 (нарушение тайны телефонных переговоров с использованием служебного положения) и ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий).

Как пишет издание, расследование уголовного дела в отношении экс-оперативника завершили еще в конце октября. На ознакомление Кулькову выделили семь дней. Однако дело до сих пор не передали в суд.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость