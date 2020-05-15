Сибирскому медику с пневмонией несколько раз отказали в госпитализации и тестировании

В Новосибирске 27-летнему медработнику Алексею Одинаеву с высокой температурой в течение двух недель отказывали в госпитализации, пока не начались проблемы с дыханием, пишет « Тайга.инфо »

14 мая Одинаева все-таки госпитализировали в областную больницу, сообщил знакомый его семьи, попросив не указывать учреждение, в котором работает медик.

Как рассказала мать больного, Светлана Одинаева, проблемы со здоровьем начались еще в начале мая, когда проявились симптомы — температура поднялась до 38 градусов.

«Все, что сделала наша медицина — это 4 мая вынесла постановление на карантин. Кого мы только не вызывали: три раза с поликлиники врача и через день скорые помощи. Ответ был один — ничего страшного, он молодой никакой пневмонии или чего страшного у него нет, поставили диагноз ОРВИ легкой степени. Отказывали в госпитализации и взятии теста на COVID-19. Но после наших звонков в минздрав и Роспотребнадзор 13 мая все-таки пришли и взяли тест», — отметила Одинаева.

По ее словам, 13 мая у Алексея начались проблемы с дыханием, поэтому семье пришлось «нарушить карантин» и сделать «рентген неофициально».

«Результат рентгена: левосторонняя пневмония, пневмогидроторакс. Рентгенологи сказали, что нужна срочная госпитализация. После чего мы самостоятельно обратились в областную больницу, там нам отказали. Это еще не конец истории. Далее мы вызвали „скорую“. Прождали шесть часов. „Скорая“ приехала в 21:00. В приемный покой ГКБ № 11 он попал в 00:10 . Из 11-й больницы на „скорой“ нас отправили в областную больницу, там нам отказали в госпитализации, и с областной на „скорой“ увезли на Мухачева», — рассказала Одинаева.

На улице Мухачева находится ГКБ № 3. Но и это далеко не конец истории.

Скорая помощь. Анна Зайкова , altapress.ru.

«В 03:30 с больницы на Мухачева с температурой 38,3 нас отправили домой на такси, так как это не их профиль. Вызвав такси мы направились в облбольницу. С 04:00 до 06:30 мы добивались госпитализации. В 07:00 14 мая он попал в палату. На данный момент, взяты только анализы, при том, что ему срочно нужно делать дренаж в легкое, чтобы убрать воду и воздух», — продолжила мать Алексея.

Как отмечает издание, в ГКБ № 11, откуда Одинаева отправили обратно в облбольницу, развернули большой инфекционный госпиталь.

Однако 10 мая власти официально объявили: «Мощностей инфекционной больницы и больницы № 11 уже недостаточно. К борьбе с инфекцией подключаются другие медучреждения».

Напомним, ранее в одной из больниц Новосибирской области произошел небольшой скандал: выплатили доплаты в размере 200−300 рублей за работу с зараженными новой инфекцией.

После этого замминистра здравоохранения России раскритиковала больницы, где хитро урезают «коронавирусные доплаты».