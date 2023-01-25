Сибиряка осудили за организацию взрыва в лифте жилого дома

В результате инцидента 30-летний мужчина, который в момент хлопка находился в лифте, получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.
Установлено, что хлопок произошел из-за срабатывания кустарно изготовленного взрывного устройства без поражающих элементов.
Следователи и сотрудники уголовного розыска задержали 52-летнего подозреваемого, проживающего в одной из квартир этого же дома.
При обыске у мужчины обнаружили и изъяли различные химические вещества и другие предметы.
Подсудимому назначили наказание в виде лишения свободы на 10 лет в колонии общего режима, а также штраф в 220 тыс. рублей.
Напомним, с 1 января жителям Барнаула подняли плату за лифты.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!