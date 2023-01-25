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Жизнь

Сибиряка осудили за организацию взрыва в лифте жилого дома

При подъеме лифта в многоквартирном доме 30 ноября 2021 года на ул. Маршала Конева в Иркутске произошел хлопок и сработала аварийная остановка, сообщает СУ СК по региону.

В лифте.
В лифте.
Открытые источники в Интернете (СС0)

В результате инцидента 30-летний мужчина, который в момент хлопка находился в лифте, получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

Установлено, что хлопок произошел из-за срабатывания кустарно изготовленного взрывного устройства без поражающих элементов.

Следователи и сотрудники уголовного розыска задержали 52-летнего подозреваемого, проживающего в одной из квартир этого же дома.

При обыске у мужчины обнаружили и изъяли различные химические вещества и другие предметы.

Подсудимому назначили наказание в виде лишения свободы на 10 лет в колонии общего режима, а также штраф в 220 тыс. рублей.

Напомним, с 1 января жителям Барнаула подняли плату за лифты.

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