9 августа
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Жизнь

Скандально известный маршрут №20 вновь отличился в Барнауле

Барнаульцы вновь пожаловались на известный невнимательными и грубыми кондукторами и водителями маршрут №20, передает Barnaul 22.

Автобус №20.
Автобус №20.
Kolyan22rus в fotobus.msk.ru

По словам очевидцев, новая неприятная ситуация произошла днем 8 августа.

Кондуктор якобы нагрубила пассажирам, которые хотели уступить место пожилой женщине-инвалиду. Сама же работница маршрута хотела посадить туда ребенка 11-12 лет.

Свидетели утверждают, что водитель тоже поучаствовал в скандале - и встал на сторону кондуктора, вместо того, чтобы ее успокоить. Отмечается, что он тоже оскорблял пассажиров.

Документы бабушки они смотреть не хотели и продолжали грубить. А просьбу извиниться проигнорировали.

Барнаульцы в комментариях возмутились ситуации, однако заметили, что не знают предыстории и что могло послужить почвой для грубости сотрудников автобуса.

Автобусы обновляют в Барнауле.
Автобусы обновляют в Барнауле.
barnaul.org.

Чем еще прославился маршрут №20 в Барнауле

В апреле в автобусе не разрешили сесть пожилому человеку из-за грязной одежды. На следующей остановке его попросили выйти - якобы кондуктора не устроил запах. По словам пассажиров, кондуктор ругалась на весь салон нецензурной бранью.

В комитете по дорожному хозяйству ответили, что кондуктор был вынужден высадить пассажира - об этом попросили рядом сидящие люди. Сумму проезда мужчине компенсировали.

Правда, причину, по которой кондуктор позволила себе нецензурную лексику в отношении пассажира, так и не объяснили.

Еще ранее в автобусе №20 дважды за сутки пенсионеров зажало дверьми. Также барнаульцы жаловались на переполненную "двадцатку".

На этом же маршруте мужчины устроили драку на глазах у ребенка.

Это еще не все. Был случай, когда водитель автобуса №20 в Барнауле не заметил пенсионерку, закрыл дверь и протащил ее несколько метров по дороге.

Также жители Барнаула засняли, как кондуктор, из уже известного автобуса, вытолкнула пассажира.

А летом прошлого года из-за ливня в 20 маршрутке забил фонтан.

Ранее стало известно, что барнаульцы стали чаще терять сознание в общественном транспорте. И тут снова отличился автобус №20 - именно в нем стали свидетелями одного из обмороков. Дело было в переполненном салоне и жаре.

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