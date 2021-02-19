С кареты на кушетку. Как барнаульские врачи скорой помощи проводят время между спасением жизней

Подстанция скорой помощи и в «доковидное» время — место боевое. А сейчас и вовсе военное. В режиме круглосуточной работы у медиков не всегда находится время поесть, а спать вообще запрещается. Altapress.ru побывал на станции «Южная» и увидел, что происходит после того, как врачи возвращаются с вызова.

Радио и пистолеты

Снаружи подстанция скорой помощи «Южная» похожа на кирпичный квадрат с железной дверью. Рядом с квадратом машина, уже готовая выезжать на вызов. Дверь нам открыла диспетчер. Она принимает вызовы, сидя в застекленной кабине, похожей на мини-радиостудию. В ней все необходимое: стол с компьютером, микрофон и стул.

Женщина отошла от микрофона к «пистолету"-тепловизору, чтобы измерить нам температуру.

— Сколько? — интересуюсь я.

— Тридцать шесть и пять, — ответила вооруженная пистолетом дама, — ты здорова.

То же самое сказали моей напарнице-фотокору. Затем нам предложили маски, их была целая коробка. Мы не стали отбирать защиту у врачей — пришли в своих.

Помещение подстанции внутри напоминает витиеватый коридор с множеством комнат. Заходим в кабинет заведующей подстанцией Евгении Чакиной. За большим рабочим столом стоит еще один, поменьше, на нем монитор с работающим экраном.

Евгения Чакина. Анна Зайкова.

На нем отражено, сколько бригад находится на вызове и где именно они в данный момент. Рядом с монитором микрофон — такой же, как в диспетчерской. По нему Евгения может принимать вызов или мобилизовать свои бригады для выезда.

Евгения Чакина,

заведующая подстанций скорой медицинской помощи «Южная» и «Кировская»:

Работа на подстанции проходит в суточном режиме — с семи утра до семи утра следующего дня. Либо с восьми до восьми. В начале смены сотрудники отмечаются, проверяют свои укладки (оборудование, которое берут с собой на вызов) и приступают к обязанностям.

На «Южной» находятся четыре бригады, в каждой — по два специалиста. Отличается только состав пары. Они бывают двух типов: фельдшер плюс врач или фельдшер плюс фельдшер.

Справка Фельдшер — средний медицинский работник. Занимает промежуточное положение между медсестрой и врачом. Может работать как под руководством доктора, так и самостоятельно.

Евгения Чакина,

заведующая подстанций скорой медицинской помощи «Южная» и «Кировская»:

К человеку без сознания, после ДТП или с болью в сердце приедет врачебная бригада. На вызов к пациенту, жизни которого ничего не угрожает (травма, температура) отправятся фельдшеры.

Работа подстанций скорой помощи в Барнауле. Анна Зайкова.

Самыми распространенными причинами вызова скорой являются травмы, повышенное давление, боль в животе.

«Бывают моменты, когда все бригады едут с одного вызова сразу на другой», — говорит заведующая.

Но когда время на отдых у спасителей все-таки находится, они проводят драгоценные минуты спокойствия в специально отведенной комнате. Для каждой бригады она своя, но наполнение у всех одинаковое. Стол, на котором, будто спутанные змейки, лежат зарядные устройства.

Рядом с ними рециркуляторы воздуха — друзья медиков, и не только. Напротив стола скромно стоит шкаф. А рядом главное — лежбище для релакса. Но не кровати с мягкими матрасами, а строгие кушетки. С одиноко лежащими подушками.

Работа подстанций скорой помощи в Барнауле. Анна Зайкова.

Еще есть холл с большим книжным шкафом. Больше всего в нем профессиональной литературы, но есть и художественная. Эти книги принесли сами врачи и фельдшеры. Рядом со шкафом еще один рециркулятор — белый широкий ящик на колесиках, менее компактный, чем его собратья из комнат отдыха.

После (или вместо) отдыха можно поесть. Столовые имеются только на подстанциях в крупных городах, у барнаульских врачей есть кухня. С белыми аккуратными столами и стульями, чем-то напоминающими детсадовские. Плита с романтичным именем «Мечта», но она обычно одинока.

Чаще всего сотрудники приносят припасы с собой и хранят в холодильнике, разогревают в микроволновке. Их тут две. Между ними чайник и кофеварка — незаменимые инструменты борьбы со сном и холодом. Сотрудники подстанции могут поесть в течение двух периодов: с 11 до 14 часов и с 19 до 21. Голодным, по словам заведующей, не остается никто.

Евгения Чакина рассказывает, что иногда времени на трапезу остается совсем немного. Вызовов же, наоборот, всегда хватает. Время приезда скорой не должно превышать 20 минут.

Работа подстанций скорой помощи в Барнауле. Анна Зайкова.

Факт Первая станция медпомощи открылась в Варшаве в 1897 году. Через год подобная организация появилась в Москве.

От ложных до серьезных

Бывают в практике сотрудников скорой и ложные вызовы. Совсем не обязательно «хулиганами» становятся бабушки, которым нужна компания. Это может быть любой человек. Мнимый больной медиков обычно не ждет и дверь не открывает.

Тогда бригада звонит «домой», на подстанцию. Старший врач дозванивается вызывавшему и, как правило, получает ответ, что никакого звонка и просьбы о помощи не было.

Случаются и другие ситуации, когда «живые» действия медиков не нужны, вместо них достаточно консультации и моральной поддержки.

Работа подстанций скорой помощи в Барнауле. Анна Зайкова.

Ситуации, при которых нужно срочно вызывать скорую: Острая боль в животе с тошнотой или рвотой

Давящая боль за грудиной

Нарушение сердечного ритма ( особенно в сочетании со слабостью , одышкой и потливостью)

особенно в сочетании со слабостью одышкой и потливостью) Острое нарушение чувствительности какой-либо части тела

Острое кровотечение на фоне травмы или без нее

Потеря сознания

Евгения Чакина,

заведующая подстанций скорой медицинской помощи «Южная» и «Кировская»:

Например, у человека температура 37,8, болит горло. Угрозы жизни нет. Он звонит в скорую и получает рекомендации: обильное питье, препараты, снижающие температуру. Можно вызвать врача из поликлиники. Совсем другое дело, когда у пациента одышка, температура не сбивается, сильный кашель. Нет сил дойти до поликлиники. Тогда обязательно нужно вызывать скорую.

На подстанции есть еще одна любопытная комната, похожая на процедурный кабинет. Но в ней уколы не делают, лишь проверяют наличие всего необходимого не только для инъекций, но и для перевязок и других спасительных манипуляций.

Работа подстанций скорой помощи в Барнауле. Анна Зайкова.

Ярко-оранжевые чемоданы медиков, может, и выглядят безобидно благодаря цвету, но наполнение страшит даже здоровых: шприцы, бинты, ампулы. Последних больше всего. Из них, кажется на неопытный взгляд, и состоит весь набор. Это анальгетики, спазмолитики и другие виды препаратов, наименования которых под силу выговорить только тем, кто шесть лет жизни отдал медуниверситету.

Оснащение скорой: Врачебная укладка (лекарства, перевязочные материалы и т. д.)

Аппарат ЭКГ

Противошоковый набор

Реанимационный набор

— А чемодан тяжелый? — спрашиваю.

— Попробуйте — отвечает мне девушка, будто бросая вызов.

Я надеюсь на свои сильные руки и поднимаю чемодан одной левой.

— Ой-ой, тяжеленный! — принимаю поражение от оранжевого ящика и ставлю назад. Кстати, все сотрудники скорой, которых мы встретили, были на вид крепкими и сильными. Не только морально. Теперь понятно почему.

Цифра 7 кг — столько весит чемодан врача скорой помощи.

Работа подстанций скорой помощи в Барнауле. Анна Зайкова.

Уставшие и курящие

Вот мы наконец дождались главных обитателей подстанции — врачей и фельдшеров. Две из четырех бригад приехали почти одновременно.

В гараж подстанции может легко поместиться несколько машин — такой он огромный. И очень холодный — принял нас совсем не южной температурой.

Карета скорой помощи — место, где не хочется оказаться. Но в то же время любопытно посмотреть, как она устроена. Два сидячих и одно лежачее место в тон врачебным чемоданам.

Работа подстанций скорой помощи в Барнауле. Анна Зайкова.

Авто внутри компактное, но заполненное всем, что может неожиданно пригодиться по пути в больницу: здесь есть дефибриллятор, кислородный баллон и другие устрашающие аппараты, которые лучше увидеть, чем испытать на себе.

Машины заняли свои места в гараже, а их пассажиры и водитель вышли, чтобы отметиться в журнале. Пытаюсь задать вопрос, не отвлекая спасателей в бордовых спецовках. Почти все отказывают. Понятное дело, заняты. Некоторые после соблюдения формальностей сразу выходят на мороз покурить. Кто-то направляется в комнату отдыха. Но одного нам все-таки удалось поймать.

Александр Казанцев,

фельдшер:

Работаю на полторы ставки в режиме сутки — двое. Или трое. Еду беру из дома, жена готовит. Заехать на подстанцию и отдохнуть удается не всегда. Все зависит от обстановки. Например, в пик заболеваемости, бывает, вообще не заезжаем. Вызовы всегда разные, не угадаешь. Часто встречаются инфаркты, инсульты.

Работа подстанций скорой помощи в Барнауле. Анна Зайкова.