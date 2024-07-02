Народный артист России Владимир Матвеев умер на 73-м году жизни, пишет 78.ru.

У мужчины остановилось сердце. Супруга сразу вызвала скорую помощь. Прибывшие медики обнаружили Владимира Матвеева лежащим на полу. Тело актера забрали в морг. Место и дату проведения похорон назовут чуть позже.

Матвеев снялся в трех частях франшизы «Елки» и фильме «Кукушка». Также он мог запомниться зрителю по сериалам «Знахарь», «Крик совы», «Ученица Мессинга» и «Мастер и Маргарита».

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