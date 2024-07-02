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Жизнь

Скоропостижно скончался актер из франшизы «Елки»

Народный артист России Владимир Матвеев умер на 73-м году жизни, пишет 78.ru.

У мужчины остановилось сердце. Супруга сразу вызвала скорую помощь. Прибывшие медики обнаружили Владимира Матвеева лежащим на полу. Тело актера забрали в морг. Место и дату проведения похорон назовут чуть позже.

Матвеев снялся в трех частях франшизы «Елки» и фильме «Кукушка». Также он мог запомниться зрителю по сериалам «Знахарь», «Крик совы», «Ученица Мессинга» и «Мастер и Маргарита».

Ранее после продолжительной болезни скончалась звезда "Мажора".

Не стало актрисы театра и кино Галы Самойловой. Она умерла на 46-м году жизни.

Актриса умерла в Санкт-Петербурге после продолжительной болезни.

Также умер актер из сериала "Молодежка". Юрий Ваксман ушел из жизни в возрасте 62 лет.

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