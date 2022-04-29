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Жизнь

СМИ: суд решил освободить Улюкаева досрочно

Суд в Твери удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении осужденного за получение взятки бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Алексей Улюкаев.
Алексей Улюкаев.
Анна Зайкова, altapress.ru

«Вопрос о досрочном освобождении Улюкаева был решен 27 апреля, но до вступления решения в силу он останется в колонии», — сказал собеседник агентства.

По его словам, прокуратура и администрация колонии «не были против условно-досрочного освобождения министра, отметили его хорошее поведение».

Если решение суда не будет обжаловано, то Улюкаев сможет покинуть колонию к середине мая, уточнил собеседник агентства.

Дело Улюкаева

Первое в современной России задержание федерального министра произошло 14 ноября 2016 года.

Уже на следующий день по решению суда он был помещен под домашний арест в своей квартире, а президент РФ Владимир Путин освободил министра от занимаемой должности в связи с утратой доверия.

15 декабря 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 130 млн рублей, признав его виновным в получении взятки в $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» приобрести государственный пакет акций «Башнефти».

На такой же срок, согласно приговору, бывший министр лишен права занимать должности в органах власти и госкорпорациях. Улюкаев вину не признал, заявив, что в отношении него совершили провокацию.

Экс-чиновник отбывает наказание в исправительной колонии № 1 под Тверью.

Ранее Улюкаев рассказал о жизни в колонии. И журналисты выяснили, как заключенные называют экс-главу Минэкономразвития в колонии.

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