СМИ: суд решил освободить Улюкаева досрочно

«Вопрос о досрочном освобождении Улюкаева был решен 27 апреля, но до вступления решения в силу он останется в колонии», — сказал собеседник агентства.
По его словам, прокуратура и администрация колонии «не были против условно-досрочного освобождения министра, отметили его хорошее поведение».
Если решение суда не будет обжаловано, то Улюкаев сможет покинуть колонию к середине мая, уточнил собеседник агентства.
Дело Улюкаева
Первое в современной России задержание федерального министра произошло 14 ноября 2016 года.
Уже на следующий день по решению суда он был помещен под домашний арест в своей квартире, а президент РФ Владимир Путин освободил министра от занимаемой должности в связи с утратой доверия.
15 декабря 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 130 млн рублей, признав его виновным в получении взятки в $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» приобрести государственный пакет акций «Башнефти».
На такой же срок, согласно приговору, бывший министр лишен права занимать должности в органах власти и госкорпорациях. Улюкаев вину не признал, заявив, что в отношении него совершили провокацию.
Экс-чиновник отбывает наказание в исправительной колонии № 1 под Тверью.
Ранее Улюкаев рассказал о жизни в колонии. И журналисты выяснили, как заключенные называют экс-главу Минэкономразвития в колонии.