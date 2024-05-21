Снос фабрики, повышенная готовность и когда будут зарплаты от 100 тыс. рублей. Что произошло в Алтайском крае 21 мая

◆ Постановлением Виктора Томенко в Алтайском крае отменили особый противопожарный режим. Однако местами до 24 мая все же сохранится высокая пожароопасность.



◆ В барнаульском микрорайоне Затоне ввели режим повышенной готовности из-за паводка.



◆ В центре Барнауле разбирают и готовят к сносу бывшую советскую обувную фабрику. Вот ее история.



◆ Алтайский край занял 65-е место из 85 в рейтинге регионов по динамике зарплат. Эксперты подсчитали, что многие жители региона смогут получать зарплату от 100 тыс. рублей только через 9 лет.



◆ Молодой агроном из Новичихинского района Илья Коломееец рассказал в интервью, почему остановил свой выбор на сельском хозяйстве и что там ждет молодежь (помимо неплохих зарплат).



◆ В психиатрической больнице имени Эрдмана рассказали, как врачи помогают родственникам пациентов с психическими заболеваниями (а им тоже нужна помощь).



◆ В Алтайском крае завершили расследование уголовного дела о «политеховском маньяке». Виталий Манишин, которого обвиняют в убийстве 11 женщин, предстанет перед судом.

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