Совет психолога. Что делать, если партнер ударил

Неприемлемо
«Какое-либо насилие, в том числе физическое, неприемлемо в отношениях между людьми», — говорит психолог.
И добавляет, что не принципиально, кто поднял руку: мужчина или женщина. Хотя, по статистике сильный пол чаще выступает в роли обидчика.
Евгения Канина,
семейный психолог:
Как правило, вербальной агрессии предшествует невербальная. Например, какие-то неприятные комментарии в сторону партнера.
Часто такие замечания могут выглядеть как сарказм, язвительная шутка. Дальше ситуация «разгоняется», и в ход идут нецензурная брань и оскорбления.
На этих этапах необходимо одернуть своего близкого и честно сказать ему: «Мне это больно, меня это ранит. Пожалуйста, не делай так больше».
Что дальше
Если партнер проявляет жестокость в том или ином виде, специалист рекомендует задать самому себе два вопроса. Первый: «А можно ли ему\ей вести себя так со мной?» и «Как бы я поступил, если бы мне было нечего терять?»
Ответы на них и станут дальнейшей стратегией поведения.
Также необходимо отследить свое самочувствие (физическое в том числе) после негативных проявлений партнера. И на всякий случай уточнить, у кого можно попросить помощи.
Евгения Канина,
семейный психолог:
Следует понимать, что зрелый взрослый человек не будет распускать руки. Даже когда он зол или расстроен. В противном случае, это говорит о серьезных проблемах с агрессией.
О психологе
Евгения Канина — семейный психолог, практикующий с 2016 года. Окончила Алтайский государственный университет по специальности «Психология личности».
Также несколько курсов повышения квалификации по нейропсихологии, перинатальной психологии, сексологии и другим профессиональным областям. Автор нескольких профильных проектов и вебинаров.
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