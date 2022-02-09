Совет психолога. Что делать, если партнер ударил

В рубрике «Совет психолога» мы рассматриваем вопрос: «Что делать, если партнер ударил?» Отвечает барнаульский семейный психолог Евгения Канина .

Неприемлемо

«Какое-либо насилие, в том числе физическое, неприемлемо в отношениях между людьми», — говорит психолог.

И добавляет, что не принципиально, кто поднял руку: мужчина или женщина. Хотя, по статистике сильный пол чаще выступает в роли обидчика.

Евгения Канина,

семейный психолог:

Как правило, вербальной агрессии предшествует невербальная. Например, какие-то неприятные комментарии в сторону партнера. Часто такие замечания могут выглядеть как сарказм, язвительная шутка. Дальше ситуация «разгоняется», и в ход идут нецензурная брань и оскорбления.

Семейный психолог Евгения Канина. Предоставлено altapress.ru.

На этих этапах необходимо одернуть своего близкого и честно сказать ему: «Мне это больно, меня это ранит. Пожалуйста, не делай так больше».

Что дальше

Если партнер проявляет жестокость в том или ином виде, специалист рекомендует задать самому себе два вопроса. Первый: «А можно ли ему\ей вести себя так со мной?» и «Как бы я поступил, если бы мне было нечего терять?»

Ответы на них и станут дальнейшей стратегией поведения.

Насилие. СС0

Также необходимо отследить свое самочувствие (физическое в том числе) после негативных проявлений партнера. И на всякий случай уточнить, у кого можно попросить помощи.

Евгения Канина,

семейный психолог:

Следует понимать, что зрелый взрослый человек не будет распускать руки. Даже когда он зол или расстроен. В противном случае, это говорит о серьезных проблемах с агрессией.

Ссора , конфликт , удушение. СС0

О психологе Евгения Канина — семейный психолог, практикующий с 2016 года. Окончила Алтайский государственный университет по специальности «Психология личности». Также несколько курсов повышения квалификации по нейропсихологии, перинатальной психологии, сексологии и другим профессиональным областям. Автор нескольких профильных проектов и вебинаров.

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