31 марта
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Жизнь

«Сплин» убрали из списка участников рок-фестиваля «Ветер Сибири»

Международный музыкальный фестиваль «Ветер Сибири» пройдет с 11 по 13 августа в Новосибирской области, сообщили организаторы фестиваля в сообществе ВКонтакте.

Александр Васильев и группа "Сплин" в Барнауле.
Александр Васильев и группа "Сплин" в Барнауле.
Оксана Килина.

Фестиваль пройдет на территории аэродрома «Мочище». В течении трех дней на фестивале выступят более 30 музыкальных коллективов, однако группы «Сплин» в этом списке больше нет.

30 марта Союз Отцов Новосибирской области заявил о необходимости отмены выступления группы.

«Александр Васильев показал, на чьей он стороне и кого он поддерживает. Они будут транслировать свои взгляды широкой аудитории, а еще они будут зарабатывать на этом деньги. А куда они будут их тратить, куда они пойдут, на поддержку кого?» — рассказали они.

После этого заявления музыкальная группа пропала из списка участников рок-фестиваля.

Напомним, рок-фестиваль «Ветер Сибири» должен был пройти летом 2022 года в Бийске, однако его отменили и перенесли на 2023 год.

В начале марта организаторы сказали, что фестиваль пройдет в Новосибирске.

Ранее «Би-2» и «Сплин» исчезли из списка участников фестиваля «Брат-2: Живой Sountrack».

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