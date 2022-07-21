21 июля
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Жизнь

Стало известно, как будет выглядеть сквер возле медуниверситета в Барнауле

Администрация Барнаула показала согласованные эскизы сквера у медицинского университета, где недавно снесли торговые павильоны.

Проект сквера у медуниверситета в Барнауле
Проект сквера у медуниверситета в Барнауле
barnaul.org

Дизайн сквера разрабатывал архитектор Артем Малыгин.

В сквере будет несколько пешеходных дорожек, поставят лавочки и урны, высадят газон и около 60 деревьев и 50 кустов сирени. Этот этап работы будет выполнен в первую очередь.

В последующем здесь появится освещение и площадка для установки памятного знака медицинским работникам.

В настоящее время ведется подготовка конкурсной документации на определение подрядной организации для благоустройства сквера.

Напомним, сквер планируют сделать ко Дню города.

Ранее altapress.ru выяснил, как преображают парк «Юбилейный» в Барнауле.

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