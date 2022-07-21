Стало известно, как будет выглядеть сквер возле медуниверситета в Барнауле

Дизайн сквера разрабатывал архитектор Артем Малыгин.
В сквере будет несколько пешеходных дорожек, поставят лавочки и урны, высадят газон и около 60 деревьев и 50 кустов сирени. Этот этап работы будет выполнен в первую очередь.
В последующем здесь появится освещение и площадка для установки памятного знака медицинским работникам.
В настоящее время ведется подготовка конкурсной документации на определение подрядной организации для благоустройства сквера.
Напомним, сквер планируют сделать ко Дню города.
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