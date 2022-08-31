31 августа
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Жизнь

Старый базар, противостояние Зюганову и угрозы коммунистов. Как и когда Михаил Горбачев побывал в Барнауле

В день смерти Михаила Горбачева altapress.ru вспоминает визит политика в Барнаул в конце апреля 1996 года. Как в краевой столице встретили первого президента СССР, и что он здесь делал — в нашем материале.

Барнаул, 1980-е. Михаил Горбачев в институте им. Лисавенко.
Барнаул, 1980-е. Михаил Горбачев в институте им. Лисавенко.
retro.moi-barnaul.ru
1
Зачем Михаил Горбачев приезжал в Барнаул?

В 1996 году Михаил Горбачев принял участие в президентских выборах. В предвыборную кампанию он приезжал в разные регионы и встречался с потенциальными избирателями.

В том числе 23 апреля он приехал в Барнаул.

2
Зачем Горбачев приехал в Барнаул и что делал?

Михаил Горбачев провел две встречи с общественностью, побеседовал с губернатором и председателем краевого Законодательного собрания, а также провел пресс-конференцию.

Кроме того, политик побывал на Старом базаре и выступил на телевидении.

Визит Михаила Горбачева в Барнаул в 1996 году.
Визит Михаила Горбачева в Барнаул в 1996 году.
Олег Богданов, ИД «Алтапресс»
3
Давние алтайские знакомые

На встрече с общественностью Горбачев рассказал, что был хорошо знаком с первым секретарем крайкома Александром Георгиевым.

При этом супруга Николая Аксенова была родом из Ставрополья, родины Михаила Горбачева. В свою очередь, Раиса Максимовна, супруга кандидата в президенты, была из Алтайского края.

Михаил Горбачев.
Михаил Горбачев.
Открытые источники в интернете.
4
А как Барнаул встретил первого президента СССР?

Корреспондент «Свободного курсв», тогда освещавший визит, отметил энергичность Горбачева в почтенные годы:

«Несмотря на свои 65 лет, был энергичен и отработал программу не хуже, чем приезжавший до него более молодой лидер коммунистов Зюганов».

А вот барнаульские избиратели от КПРФ негативно восприняли приезд деятеля. Они называли его «предателем, иудой», грозили судом и призвали снять кандидатуру.

Визит Михаила Горбачева в Барнаул в 1996 году.
Визит Михаила Горбачева в Барнаул в 1996 году.
Олег Богданов, ИД «Алтапресс»
5
Какое место занял Михаил Горбачев на президентских выборах 1996 года?

На президентских выборах 1996 года Михаил Горбачев занял седьмое место (из 10 претендентов), набрав 0,51% голосов избирателей.

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