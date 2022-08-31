Старый базар, противостояние Зюганову и угрозы коммунистов. Как и когда Михаил Горбачев побывал в Барнауле

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Зачем Михаил Горбачев приезжал в Барнаул?

В 1996 году Михаил Горбачев принял участие в президентских выборах. В предвыборную кампанию он приезжал в разные регионы и встречался с потенциальными избирателями.

В том числе 23 апреля он приехал в Барнаул.