Старый базар, противостояние Зюганову и угрозы коммунистов. Как и когда Михаил Горбачев побывал в Барнауле

В 1996 году Михаил Горбачев принял участие в президентских выборах. В предвыборную кампанию он приезжал в разные регионы и встречался с потенциальными избирателями.
В том числе 23 апреля он приехал в Барнаул.
Михаил Горбачев провел две встречи с общественностью, побеседовал с губернатором и председателем краевого Законодательного собрания, а также провел пресс-конференцию.
Кроме того, политик побывал на Старом базаре и выступил на телевидении.
На встрече с общественностью Горбачев рассказал, что был хорошо знаком с первым секретарем крайкома Александром Георгиевым.
При этом супруга Николая Аксенова была родом из Ставрополья, родины Михаила Горбачева. В свою очередь, Раиса Максимовна, супруга кандидата в президенты, была из Алтайского края.
Корреспондент «Свободного курсв», тогда освещавший визит, отметил энергичность Горбачева в почтенные годы:
«Несмотря на свои 65 лет, был энергичен и отработал программу не хуже, чем приезжавший до него более молодой лидер коммунистов Зюганов».
А вот барнаульские избиратели от КПРФ негативно восприняли приезд деятеля. Они называли его «предателем, иудой», грозили судом и призвали снять кандидатуру.
На президентских выборах 1996 года Михаил Горбачев занял седьмое место (из 10 претендентов), набрав 0,51% голосов избирателей.