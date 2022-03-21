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Жизнь

Суд в Москве начнет рассматривать вопрос о признании Meta экстремистской организацией

21 марта Тверской суд Москвы начнет рассматривать иск Генпрокуратуры о запрете деятельности в России компании Meta Platforms Inc. (владеет Facebook и Instagram), как экстремистской организации, пишет РБК.

Instagram
Instagram
CC0

Генпрокуратура потребовала признать Meta экстремистской организацией после заявления ее пресс-секретаря Энди Стоуна о снятии ограничения на «призывы к насилию против российских военнослужащих» в некоторых странах.

Судебное заседание назначено на 11:00 мск, добавляет ТАСС.

Ранее Роскомнадзор ограничил работу Instagram и Facebook. WhatsApp, который также принадлежит Meta, ограничения не затронули.

Ранее altapress.ru писал, что грозит российским пользователям Instagram и Facebook в случае признания соцсетей экстремистскими.

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