Суд в Москве начнет рассматривать вопрос о признании Meta экстремистской организацией

Генпрокуратура потребовала признать Meta экстремистской организацией после заявления ее пресс-секретаря Энди Стоуна о снятии ограничения на «призывы к насилию против российских военнослужащих» в некоторых странах.
Судебное заседание назначено на 11:00 мск, добавляет ТАСС.
Ранее Роскомнадзор ограничил работу Instagram и Facebook. WhatsApp, который также принадлежит Meta, ограничения не затронули.
Ранее altapress.ru писал, что грозит российским пользователям Instagram и Facebook в случае признания соцсетей экстремистскими.