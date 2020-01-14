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Жизнь

Сугробы вынудили медицинский вертолет приземлиться на дорогу в Новосибирской области

Медицинский вертолет, прилетевший за пациенткой в Карасук, вынужденно приземлился на трассу из-за сугробов на посадочных площадках, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

Вертолет санитарной авиации
Вертолет санитарной авиации
www.instagram.com/malinmihail/

65-летнюю пациентку с инфарктом необходимо было доставить из Карасукской ЦРБ на вертолете на экстренную операцию в Новосибирск.

«Все посадочные площадки оказались заметены снегом. Пилоты обратились за помощью в Госавтоинспекцию. Временно перекрыв движение транспорта, экипаж ДПС оказал содействие в посадке вертолета на участке автодороги Карасук — Хорошее», — рассказали в ведомстве.

Полицейские также обеспечили проезд автомобиля скорой медпомощи, в котором находилась пациентка, к месту посадки вертолета.

Женщину вовремя доставили в клинику, операция прошла успешно.

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