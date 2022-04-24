Священник предостерег россиян от «обжираловки» на Пасху

Протоиерей Козлов отметил, что разговение благоразумно начинать с освященных куличей, постепенно прибавляя в количестве и разнообразии пищи.
Он напомнил Слово Иоанна Златоуста на Пасху, которое читают в храмах РПЦ в пасхальную ночь: «Все войдите в радость Господа нашего».
«И первые, и вторые — получите награду. Богатые и бедные, ликуйте друг с другом. Воздержные и нерадивые, почтите этот день. Постившиеся и непостившиеся, веселитесь ныне. Трапеза обильна — насыщайтесь все», — говорится в этом тексте.
Протоиерей указал, что люди празднуют Христа Воскресшего, а не возможность «объесться и упиться».
«Пасха — это время обильной и вкусной еды, а не обжираловки <…> По опыту могу сказать, что перебирать с жирной мясной пищей опасно в первые дни, это и на здоровье может не очень хорошо сказаться, и ясности сознания не добавит», — добавил священник.
Ранее сообщили, что переедание яиц на Пасху чревато букетом желудочно-кишечных проблем.