Священник предостерег россиян от «обжираловки» на Пасху

Глава учебного комитета РПЦ Максим Козлов рассказал РИА «Новости» , что Пасха — «это время вкусной еды, а не обжираловки», и не нужно устраивать «праздник живота».

Протоиерей Козлов отметил, что разговение благоразумно начинать с освященных куличей, постепенно прибавляя в количестве и разнообразии пищи.

Он напомнил Слово Иоанна Златоуста на Пасху, которое читают в храмах РПЦ в пасхальную ночь: «Все войдите в радость Господа нашего».

«И первые, и вторые — получите награду. Богатые и бедные, ликуйте друг с другом. Воздержные и нерадивые, почтите этот день. Постившиеся и непостившиеся, веселитесь ныне. Трапеза обильна — насыщайтесь все», — говорится в этом тексте.

Протоиерей указал, что люди празднуют Христа Воскресшего, а не возможность «объесться и упиться».

«Пасха — это время обильной и вкусной еды, а не обжираловки <…> По опыту могу сказать, что перебирать с жирной мясной пищей опасно в первые дни, это и на здоровье может не очень хорошо сказаться, и ясности сознания не добавит», — добавил священник.

Ранее сообщили, что переедание яиц на Пасху чревато букетом желудочно-кишечных проблем.