Табличка исчезла с памятного знака ликеро-водочному заводу в Барнауле, сообщил историк Дягтерев

Табличка пропала с памятного знака бывшему ликеро-водочному заводу в Барнауле (БЛВЗ), написал на странице во «ВКонтакте» историк Данил Дегтярев.

Табличка исчезла с памятного знака ликеро-водочному заводу в Барнауле.

Памятный знак находится рядом с парком «Изумрудный» на пр. Комсомольский. Там построили ЖК «Две эпохи».

По словам Дегтярева, от старинных заводских построек остались жилой дом, боднарная и спиртохранилище.

«Да еще и три новодела „под старину“… А в этом году я обнаружил, что табличка с памятного знака тоже куда-то исчезла», — отметил историк.

Он подчеркнул, что «не прошло и десятка лет, как завод обанкротился».

«Очень хотелось бы знать, кто ее (табличку. — Прим. ред.) забрал, зачем и когда вернет», — поделился краевед.

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