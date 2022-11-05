Табличка исчезла с памятного знака ликеро-водочному заводу в Барнауле, сообщил историк Дягтерев

Памятный знак находится рядом с парком «Изумрудный» на пр. Комсомольский. Там построили ЖК «Две эпохи».
По словам Дегтярева, от старинных заводских построек остались жилой дом, боднарная и спиртохранилище.
«Да еще и три новодела „под старину“… А в этом году я обнаружил, что табличка с памятного знака тоже куда-то исчезла», — отметил историк.
Он подчеркнул, что «не прошло и десятка лет, как завод обанкротился».
«Очень хотелось бы знать, кто ее (табличку. — Прим. ред.) забрал, зачем и когда вернет», — поделился краевед.
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