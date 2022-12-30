Тасманский дьявол притаился под диваном и почти до смерти напугал хозяйку

Австралийка нашла под своим диваном тасманского дьявола и перепутала его с игрушкой для собаки, пишет LADBible .

Женщина сильно испугалась. Животное перепугалось не меньше.

Дело в том, что хозяйка дома подумала, что под диваном — плюшевый тасманский дьявол, с которым любит играть ее собака, пишет Газета.Ru.

Женщина решила достать игрушку, но та внезапно ожила и убежала в сторону, заставив женщину буквально застыть на месте от испуга.

Просто в ее дом пробрался настоящий тасманский дьявол, который попытался остаться незамеченным.

После «очной встречи» дьявол убежал.

Ранее исследователи из зоопарка в штате Огайо (США) обнаружили, что тасманийские дьяволы светятся в ультрафиолетовом свете.

Тасманийский (тасманский) дьявол — млекопитающее семейства хищных сумчатых. У него черный окрас, огромная пасть с острыми зубами. По ночам свирепо орет и пугает окружающих. Размером с небольшую собаку.