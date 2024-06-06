Тайны нового ЦУМа, собачий зоопарк и будущее ж/д. Что произошло в Алтайском крае 6 июня

◆ Министр транспорта Антон Воронов поделился планами на железнодорожные перевозки: что будет с ценами на проезд, ждать ли реконструкции вокзала в Барнауле и ж/д рейсов в Горно-Алтайск.
◆ Бизнесмен Евгений Ракшин дал интервью, в котором рассказал о новых смыслах барнаульского ЦУМа, судьбе «Спички» и своем отношении к строительству жилья.
◆ В Алтайском крае алкоголь теперь будут продавать до 22:00. Такое решение приняли депутаты АКЗС.
◆ Бывшему вице-мэру Барнаула Антону Шеломенцеву продлили срок пребывания в СИЗО до 9 июля — против него возбудили еще одно уголовное дело.
◆ В Барнауле может появиться первый в России собачий зоопарк — с таким предложением выступил депутат, директор «Лесной сказки» Сергей Писарев.
◆ У абонентов «Билайна» в Алтайском крае возникли проблемы со связью: даже в самом центре Барнаула, у здания правительства региона, были доступны только экстренные вызовы.
◆ В барнаульском Изумрудном парке ветки дерева упали на 17-летнюю девушку. Пострадавшая госпитализирована, СК и прокуратура начали проверки.
Самое важное - в нашем Telegram-канале