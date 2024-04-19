Тепло и небольшой дождь. Какая погода будет в Алтайском крае 19 апреля

Погода в Алтайском крае
Температура ночью: +7,+12 гр. Температура днем: +13,+18 гр., местами по югу до +23 гр.
В отдельных районах кратковременные дожди, возможны грозы.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с.
Погода в Барнауле
Температура ночью: +8,+10 гр. Температура днем: +15,+17 гр.
Утром небольшой дождь.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, порывы до 17 м/с.
Ранее сообщалось, что долгожданное апрельское тепло накрыло Алтай и растопило утренний минус.
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