Терпение и высокий профессионализм. Как на Колыванском камнерезном заводе сохраняют уникальное наследие поколений

Многие склонны разделять мнение, что современная история Алтая началась с Колывани, а точнее с камнерезного завода, снискавшего мировую славу. С данным тезисом полностью согласна менеджер этого предприятия Елена Гикал, представляющая камнерезный завод в Барнауле. «История нашего завода — это история Алтая», — подчеркивает Елена Григорьевна, акцентируя внимание на том, что предприятие до сих пор хранит вековые традиции своих мастеров. В беседе с altapress.ru она рассказала об основных достижениях камнерезного завода и о том, как он работает сегодня.

— Елена Григорьевна , Колыванский камнерезный завод с самого своего появления стал уникальным предприятием. Однако , к сожалению , сегодня далеко не все знают славное прошлое Колывани.

— Колывань начата стараниями русских горнопромышленников Демидовых. В августе 1802 года двухэтажная фабрика была пущена на полную мощность. В XIX веке Колыванская шлифовальная фабрика специализировалась в основном на изготовлении крупных декоративных изделий.

Это были вазы, камины, торшеры, пьедесталы, колонны, которые принесли алтайским камнерезам заслуженную известность. Всего за период XVIII — XIX веков было изготовлено около 900 значительных произведений.

— Среди них и всемирно известная «Царица ваз»…

— Да, именно в этот период была сделана колоссальная ваза из зеленоволнистой яшмы Ревневского месторождения, получившая название «Царица ваз».

На Колыванском камнерезном заводе. altairegion22.ru

Двадцатитонный колосс, выполненный в двенадцатилетний срок и установленный в 1843 году в зале Эрмитажа. Изображение чаши, символизирующей достоинство, храбрость, мужество, помещено на герб Алтайского края.

Большая часть Колыванских изделий сохранилась до наших дней в Государственном Эрмитаже, в Павловском и Царско-Сельском дворцах-музеях.

— Но и за рубежом созданные на Колавани произведения тоже хорошо известны.

— Да, изделия камнерезного завода можно увидеть в Америке, Франции, Англии, Нидерландах, Германии, Австрии, Швеции. Колыванские вазы представляли Россию на Международных выставках, где получали заслуженные медали.

Важно отметить, что демонстрируемая колыванскими мастерами высокая культура обработки камня являлась плодом развитой и хорошо действовавшей системы профессиональной подготовки камнерезов и высокой, по тем временам, степенью технической оснащенности фабрики.

Панно , Колыванский камнерезный завод. altairegion22.ru

— В советский период завод тоже активно работал. Какие произведения колыванских мастеров получили наибольшую известность?

— Например, в 1979 году колыванскими мастерами по проекту Алексеева была изготовлена юбилейная ваза из ревневской яшмы, которая в честь 250-летия Барнаула установлена в сквере на проспекте Ленина.

В 1980 — 1981 году две вазы из ревневской яшмы и риддерской брекчии, точные копии 1794 года, выполнены специально для художественного музея Барнаула.

Кроме того, именно в это время на заводе приступили к выполнению картин в технике флорентийской мозаики. Важнейшей инновацией того времени стало использование твердых камней, тщательная подгонка каменных пластинок, расположенных на одной плоскости.

Используя естественный рисунок, цветовую гамму, мастера буквально творят чудеса — создают живые картины. Среди произведений тех лет: декоративное панно «Глухарь» для гостиницы «Интурист» в Новосибирске, мозаичное панно для зданий универсама и автосервиса в Рубцовске, шесть круглых панно для Дома культуры моторного завода «Весна», «Лето», «Осень», «Зима», «Натюрморт», «Лодочки».

Фрагмент панно , Колыванский камнерезный завод. altairegion22.ru

Список можно продолжать. Мозаичное панно «Искусство» общей площадью 199 квадратных метров, украшающее станцию «Сибирская» Новосибирского метро; мозаичное панно «Морское дно» для санатория «Обь» в Барнауле, «Дорога к знаниям» для Алтайского государственного медуниверситета.

— А как сегодня обстоят дела на заводе?

— Сегодня ГУП «Колыванский камнерезный завод» активно участвует в госзаказах. В рамках краевых адресных инвестиционных программ для министерства образования и науки, министерства здравоохранения, министерства культуры, министерства транспорта Алтайского края изготавливаются мозаичные панно, вазы из камня, различные виды сувенирной продукции.

Помимо этого, для благоустройства городов Алтайского края на предприятии изготавливается бордюр, брусчатка, плитка облицовочная.

Также Колыванский камнерезный завод выполнил объемную работу для алтайского туристического кластера.

С 2017 года предприятие принимало непосредственное участие в восстановлении уникального архитектурного объекта-церкви Знамения Пресвятой Богородицы в селе Курья.

Мастерами-камнерезами для церкви были изготовлены Трон, Аналой, Престол, Жертвенник, мозаичное панно «Вседержитель» «Воскресение Христово», «Архангел Гавриил», «Архангел Михаил», надвратная икона «Знамение Пресвятой Богородицы». Кроме того, облицовочная плита для внутренней и наружной отделки.

— Сколько сегодня людей работает на предприятии и какие , на ваш взгляд , необходимы качества , чтобы демонстрировать тот уровень мастерства , которым обладают сотрудники завода.

— В данный момент на предприятии трудится 59 человек. Изделия, выполненные мастерами-камнерезами, восхищают и удивляют красотой природного камня, искусной техникой.

Самое главное при работе с камнем — терпение и высокий профессионализм. Люди, отдавшие камнерезному делу не один десяток лет, обладают этими качествами и желанием прославлять камнерезное искусство Колывани и дальше.