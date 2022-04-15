Томенко посетил райцентр, где неделю продлится торжественное открытие долгожданного Дома культуры

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ходе рабочей поездки в Шелаболихинский район посетил новые и отремонтированные социальные объекты, сообщает правительство региона.

В ближайшее время в Шелаболихе начнет работать культурно-спортивный центр, открытие которого ждут уже четверть века. Сейчас завершают приемку объекта.

«Культурно-спортивный центр построен по краевой адресной инвестиционной программе, на эти цели направлено 198 миллионов рублей. Работы были завершены в начале года, и в ближайшее время новый объект начнет полноценно функционировать. Строительство является долгожданным событием для жителей Шелаболихинского района. Первый камень заложили в феврале 2020 года, и спустя два года современное двухэтажное здание построено. Теперь в нем соседствуют Многофункциональный культурный центр района и Шелаболихинская ДЮСШ. На площади 2,3 тысячи квадратных метров разместились залы для занятий хореографией, вокалом, комнаты для кружковых занятий, библиотека. Зрительный зал рассчитан на 200 человек. Оборудованы спортивный и тренажерный залы. Появилась возможность для занятий мини-футболом, волейболом, баскетболом, настольным теннисом. Для маломобильных граждан работает лифт», — отметили в правительстве.

Виктор Томенко посетил социальные объекты в Шелаболихе. altairegion22.ru. Фото: Антон Червяков.

По словам замглавы района Алексея Васильева, в Шелаболихе больше четверти века не было здания Дома культуры, все творческие мероприятия проводились в приспособленных помещениях, которые не вмещали всех желающих.

ДЮСШ, в которой сейчас 300 воспитанников, также не имела своего «дома» за все 25 лет существования: дети занимались в школьных спортзалах.

Торжественное открытие многофункционального комплекса, которое продлится целую неделю, запланировали на май.

«Мы хотим организовать „Олимпийскую неделю“ и „Карусель культурных событий“ — череду культурных мероприятий с участием коллективов из соседних районов, Барнаула», — подчеркнул глава района Александр Шушунов и пригласил Томенко стать почетным гостем праздничных мероприятий.

Губернатор также посетил детскую поликлинику Шелаболихинской ЦРБ, которую накануне отремонтировали. Из краевого бюджета на капремонт выделили почти 10 млн рублей.

Территориально к поликлинике прикреплены все села района, всего обсуживают порядка 2160 детей. Также на базе поликлиники узкие специалисты ведут прием всех ребятишек района.

«Созданы прекрасные условия — довольны дети и родители, врачам комфортно работать. Мы планируем и дальше развиваться, обновить другие помещения. Разрабатывается проектно-сметная документация на ремонт входной зоны взрослой поликлиники. Выделены средства для ремонта амбулатории в селе Кучук», — рассказала главврач Шелаболихинской ЦРБ Елена Березуцкая.

Ранее Томенко пообещал выделить 54 млрд рублей на развитие муниципальных образований Алтайского края.