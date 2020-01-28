Треть бийских депутатов вновь «нечаянно ошиблись» в декларациях

Прокуратура Бийска закончила проверку деклараций, которые городские депутаты составили по итогам 2018 года, и нашла недостоверную информацию, пишет « Бийский рабочий ».

Напомним, такие неточности не в первый раз. Скандалом, к примеру, обернулась кампания 2017 года, когда признали недостоверными и неполными отчеты о доходах, расходах и имуществе у 17 депутатов из 30. Двое лишились мандатов.

Что касается данных за 2018 год, то, как пишет издание, претензии возникли к 10 избранникам. Проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции провели во втором полугодии 2019 года.

«Выявлены случаи предоставления девятью депутатами неполных и недостоверных сведений о собственных доходах и имуществе или же доходах и имуществе членов своих семей, еще один депутат не предоставил данные о расходах», — рассказали изданию в прокуратуре Бийска.

В январе 2020 года представление о нарушениях направили в гордуму, сейчас оно находится на рассмотрении.

В течение месяца должны принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений. При этом вопрос привлечения к ответственности депутатов из списка находится в компетенции их же коллег.

Имена нарушителей не стали называть ни в прокуратуре, ни в Думе города.