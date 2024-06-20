На конференции, посвященной пространственному развитию территории, показали несколько удивительных проектов, где простаивающим производственным зданиям дают новую жизнь, а действующие – наполняют новыми смыслами. Подробнее о том, как это влияет на города – в материале altapress.ru.

Завод-университет

Иваново из «города невест» скоро превратится в город-кампус. Именно им станет комплекс культурного наследия Большая ивановская мануфактура, который находится в самом центре.

Местные называют памятник Ивановским кремлем – краснокирпичные индустриальные корпуса вытянулись вдоль набережной Уводи. Советник губернатора области и гендиректор «Центра территориального развития София Познанская отметила, что именно с него началась история города – как в случае с барнаульским Сереброплавильным заводом.

Корпуса мануфактуры отреставрируют и приспособят для новых функций, а также достроят ряд зданий.

На территории проекта расположатся современные общежития для 2,5 тысячи студентов, образовательный центр и технопарк с лабораториями и коворкингом, многофункциональные пространства с публичной библиотекой и сервисной инфраструктурой, а также технопарк.

48 тыс. кв. м – площадь учебных помещений и общежитий, где поселят 2,5 тыс. студентов.

Проект кампуса выходит за образовательные и эстетические цели. Он работает на общее развитие города.

Воплощают задумку сразу по двум проектам комплексного развития территорий. Первый касается непосредственной реставрации и преобразования мануфактур, второй – строительства жилищного комплекса площадью 196 тыс. кв. м.

Визуализация кампуса Большой ивановской мануфактуры. bim-iv.space

«Мы два года вместе с Уральским юридическим университетом прорабатывали правовую финансовую модель. В контур КРТ, по инициативе правительства, погружено государственно-частное партнерство. Получился формат концессии, куда заложена реализация гранта министерства науки и образования, - объяснила София Познанская. - Это беспрецедентная история реставрации индустриального здания культурного наследия корпорацией и государством. Так мы создаем межуниверситетский кампус мирового уровня».

Пользоваться ресурсами площадки смогут шесть университетов и два научно-исследовательских института Ивановской области, которые объединились в консорциум.

Вместе с командой Сколково они разработали стратегию развития науки и высшего образования в Ивановской области до 2030 года и междисциплинарную программу. И определили три ключевых направления: новые материалы в текстильной промышленности, дизайн и цифровое проектирование одежды; урбанистика: преображение и развитие малых городов.

«Как видите, кампуса еще нет, но процессы идут. Мы уже многое делаем в сфере культуры, искусства, многое сделали для магистерских программ», -заключила София Познанская.

София Познанская. Трансляция конференции

Закончить работу над кампусом, по планам, должны до конца 2027 года.

Завод-пространство

О примерах иной судьбы невостребованных промышленных зданий (не обязательно памятников), на конференции упомянул Степан Земцов, директор центра экономической географии и регионалистики ИПЭИ РАНХиГС.

Он рассказал о проекте инновационного кластера «Иннокам» в Татарстане.

«Там на невостребованных площадках будут создавать индустриальные парки и сдавать их в пользование, например, предприятиям-смежникам автозаводов, - объяснил Земцов. – После введения санкций такая практика позволила КАМАЗу быстро перейти к импортозамещению».

Завод-арт-объект

О некоторых преображениях работающих предприятий и отношении к ним жителей городов рассказала Анна Пьянкова, исполнительный директор Уральской индустриальной биеннале современного искусства.

Биеннале – культурное событие, которое проходит раз в два года. Оно включает выставки с участием международных художников, театральные постановки, научный симпозиум, обширную образовательную программу.

Индустриальное биеннале. Трансляция конференции

Этот проект с 2010 года исследует индустриальность как наследие и актуальную практику регионов, рассказывая о об этом через язык современного искусства. Он разворачивается в невыставочных пространствах индустриальных городов, чаще всего – в малых.

Обычно биеннале проходит на заводах – и опустевших, и действующих. Основной упор делают на центральной выставке. Также есть стратегическая программа, где художники начинают сотрудничать с производственными площадками. Так происходит диалог промышленности и искусства: художники создают эффектные арт-объекты на заводе из его же изделий.

Действуют и индустриальные арт-маршруты: в поездках жителей знакомят с их наследием. В общем, проект активно внедряет идею промышленного туризма.

Индустриальное биеннале. Трансляция конференции Индустриальное биеннале. Трансляция конференции

«Для нас в 1990-е годы это была территория, закрытая от горожан. Всегда было желание открыть ворота и позволить людям пройти туда и увидеть за счет чего город живет», - отметила Анна Пьянкова.

По ее словам, проект увеличил внимание к городам Урала и даже начал влиять на турмаршруты.

Например, он заново вызвал интерес к поселку Сокол в Свердловской области. В разные годы здесь располагались санаторий НКВД, военный госпиталь, секретная Лаборатория Б, где проводили радиационно-биологические исследования.

Здесь открыли постоянную выставку об истории первого атомного проекта «Звенящий след», а также запустили аудиоспектакль «Сунгуль. Повесть о прошлом» по воспоминаниям сотрудницы той самой лаборатории. Сейчас это 94-летняя жительница Новосибирска, но тогда это была 23-летняя девушка, приехавшая на Урал «создавать атомную бомбу».

Индустриальное биеннале. Трансляция конференции

Другой интересный проект – художники создали «сад камней» в выведенном из производства Березовском карьере в Челябинской области. Это 250 зеркал, установленные на уступах и стенах карьера, который медленно заполняется водой (того требует технология).

В 2023 году и вовсе запустили всероссийский проект «Ночь заводов».

«В Калининграде впервые открыли для культурных проектов вагоностроительный завод, за ночь туда пришли 2 тыс. человек. Это было закрытое место для горожан в центре города, - рассказала Анна Пьянкова. – Мы будем ждать участников акции на Алтае».

Первый градообразующий

Бывший сереброплавильный завод в Барнауле планируют развивать в околокультурном ключе.

Концептуально это будет напоминать креативные пространства в Центральной России. Например, московский дизайн-завод «Флакон», где с 2009 года живут творческие студии, рестораны, культурно-образовательные площадки.

Сейчас бюро «Люди Архитектс» работает над концепцией реконструкции и приспособления «Спички», которая должна стать самостоятельным и самоокупаемым комплексом.

Общий вид Барнаульского сереброплавильного завода. Рисунок 1785-1992 годы. barnaul.org

Как рассказал собственник зданий Евгений Ракшин, во второй плавильной фабрике планируют открыть фуд-холл с 30 концепциями.

Местом для отдыха станет и территория завода: авторы планируют подчеркнуть достоинства природного ландшафта, сделать пространства пространство безопасным и красивым. У берега Барнаулки здесь появится набережная.

«Если удастся все реализовать, хотели бы также сделать фуникулер на гору, - сказал Евгений Ракшин. - Таких аттракционов у нас нет, надеюсь, и это тоже будет привлекать горожан к территории. Тем более, такой фуникулер сможет объединить прогулочную зону улицы Мало-Тобольской, парка Центрального района, сереброплавильный завод, Нагорный парк и набережную Оби».

Пока проект еще находится в «бумажной» стадии, скоро итоговая концепция будет готова к общественным обсуждениям. По крайней мере, на это надеются сам инвестор и мэр города Вячеслав Франк.

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