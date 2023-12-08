Циклон "Оливер", застройщики-гиганты и аномальные морозы. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я - Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. Трескучие морозы пришли в Алтайский край, а вместе с ними - моя подборка новостей. Кстати, в некоторых частях края температура опустилась до -44 градусов. А неделю назад мы переживали, как бы не остаться без снега на Новый год.

Циклон "Оливер" хозяйничает в Алтайском крае

Мы поговорили со специалистом и выяснили, почему в нашем регионе такие серьезные перепады температур - за пару дней от +2 до -30, а местами и до -40 градусов. Оказывается, к нам пришел циклон "Оливер". Но это еще не все.

Жители Алтайского края станут свидетелями такого явления как «арктическое вторжение». Этим термином метеорологи обозначают вторжение масс арктического воздуха в средние широты, которое сопровождается понижением температуры и ростом атмосферного давления.

Почитать подробнее о погоде можно здесь.

Зима. Иней. Рябина. Михаил Хаустов

Застройщики-гиганты положили глаз на Барнаул

В городе уже давно определили участки под комплексное развитие территорий. Новость отличная, правда в инфраструктуру нужны огромные вложения, а местные компании могут это не осилить.

Есть риск, что осваивать новые земли будут крупные федеральные застройщики. Почему это не хорошо и где планируются стройки - читайте в этом материале.

Годзилла в городе. Нейросеть

В Алтайском крае снизилась смертность

Еще одна хорошая новость, на этот раз без нюансов. В регионе снизились показатели младенческой смертности. Причем до минимума. А также активно предпринимаются меры по снижению смертей от сердечных и хронических заболеваний.

Цифра В Алтайском крае санитарная авиация совершила более 140 вылетов, эвакуировав 184 пациента.

Больница. Медицина. unsplash.com

Цены на такси не взлетели, несмотря на мороз

Утром выходить на улицу не хотел никто. Мы проверили, изменились ли цены на поездки в такси до центра города. И удивились, потому что дорога из Индустриального до пр. Красноармейского стоила чуть больше 200 рублей. А поездка по самому центру и вовсе обошлась бы в 131 рубль.

Мелочь, а приятно.

Такси. https://unsplash.com/

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