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Жизнь

«Цирк и отходы жизнедеятельности»: Лоза прокомментировал приговор Ефремову

Российский муыкант Юрий Лоза прокомментировал «Вечерней Москве» приговор по делу актера Михаила Ефремова, усомнившись в финале истории.

Юрий Лоза.
Юрий Лоза.
из открытых источников в интернете

Напомним, 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима и на 3 года лишил водительских прав.

Защита актера сразу заявила о намерении обжаловать приговор. На это обратил свое внимание композитор Лоза.

«Восемь лет — та цифра, выше которой обжаловать нельзя. Полагаю, это предварительный вердикт, который, возможно, пересмотрят. Цирк не закончен, он будет продолжаться. Начнутся апелляции, домашний арест, больница и прочее», — уверен музыкант.

По его словам, у Ефремова слишком много сторонников, которые уверены в невиновности актера и готовы везде кричать об этом.

Ефремов на спектакле в Самаре
Ефремов на спектакле в Самаре
скрин в Youtube

«Его считают великим актером, чувства и интересы семьи погибшего из-за Ефремова для этих людей не в счет, нравственность у них не играет роли <…> Бездарность и отходы жизнедеятельности, дошел до убийства человека. Добавить нечего!» — подчеркнул Лоза.

Напомним, вечером 8 июня Ефремов выехал на встречную полосу и столкнулся с отечественным авто, водитель которого умер в больнице. Изначально актер признался в содеянном, но после начал все отрицать и сослался на провалы в памяти.

Однако за несколько дней до решения суда заслуженный артист «все вспомнил» и признал свою вину в смертельном ДТП.

Ранее адвокат потерпевшей стороны по делу Ефремова рассказал, как бы он мог «отмазать» осужденного актера.

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