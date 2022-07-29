29 июля
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Жизнь

Цветочный бум. Жители алтайского города массово ударились в озеленение и засаживают палисадники

Если город Рубцовск кажется вам серым, пыльным и мрачным, то вам просто нужно свернуть с улицы во дворы — там вас обязательно поразит буйство красок. В этом году жители города особенно постарались — практически в каждом палисаднике вы найдете хотя бы одну клумбу.

Палисадники в Рубцовске
Палисадники в Рубцовске
altapress.ru

Высаживают рубцовчане самые разные цветы — флоксы, годеции, желтые ромашки, колокольчики, петунии, георгины, канны, космеи, лаватеру и другие.

Буйство красок смотрите в фотоподборке altapress.ru.

По словам жителей домов, растения садят сами — кто-то покупает, а кто-то приносит из собственного сада.

Цветы в основном неприхотливые — не вянут даже под палящим солнцем и не требуют особого ухода, кроме полива дважды в неделю.

Ранее стало известно, что Барнауле за 7 млн рублей продается квартира-«сад» с бабочками и цветами.

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