Цветочный бум. Жители алтайского города массово ударились в озеленение и засаживают палисадники

Если город Рубцовск кажется вам серым, пыльным и мрачным, то вам просто нужно свернуть с улицы во дворы — там вас обязательно поразит буйство красок. В этом году жители города особенно постарались — практически в каждом палисаднике вы найдете хотя бы одну клумбу.