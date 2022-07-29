Цветочный бум. Жители алтайского города массово ударились в озеленение и засаживают палисадники

Высаживают рубцовчане самые разные цветы — флоксы, годеции, желтые ромашки, колокольчики, петунии, георгины, канны, космеи, лаватеру и другие.
Буйство красок смотрите в фотоподборке altapress.ru.
По словам жителей домов, растения садят сами — кто-то покупает, а кто-то приносит из собственного сада.
Цветы в основном неприхотливые — не вянут даже под палящим солнцем и не требуют особого ухода, кроме полива дважды в неделю.
Ранее стало известно, что Барнауле за 7 млн рублей продается квартира-«сад» с бабочками и цветами.