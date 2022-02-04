Туман стеной и -28. Какая погода «навалится» на Алтайский край 5−7 февраля

Сильный туман и изморозь продолжают «накрывать» Алтайский край. Рассказываем, какой будет погода в регионе с 5 по 7 февраля.

Погода в Алтайском крае 5−7 февраля

По данным регионального Гидрометцентра, ночью 5 февраля температура в Алтайском крае опустится до −16…−21 (местами до -28) градусов. Днем градусник покажет −6…−11 градусов. Ожидаются туман, изморозь и сильная гололедица. Осадков не предвидится.

Ночью 6 февраля в Алтайском крае похолодает до −17…−22 (в предгорьях до -27) градусов, а днем — до −7…−12 (в южных районах до −2…−7) градусов. Сутки также пройдут без осадков. Возможны туман и изморозь. Также сохранится сильная гололедица.

Ночью 7 февраля температура в регионе удержится на отметке −17…−22 (местами -27) градусов, а днем — на −7…−12 (в южных районах на −1…−6) градусов. Снова вероятны изморозь и гололед.

Ветер скоростью 2−7 метров будет дуть с юга.

Погода в Барнауле 5−7 февраля

Зима в лесу. Туман. СС0

Ночью 5 февраля температура в Барнауле достигнет −19…−21 градусов, а днем −7…−9 градусов. Сутки пройдут без осадков — с изморозью и туманом в утренние и ночные часы.

Ночью 6 февраля в краевой столице похолодает до −20…−22 градусов. Днем же столбик термометра опустится до −7…−9 градусов. Синоптики прогнозируют изморозь и сильную гололедицу.

Ночью 7 февраля температура снизится до −20…−22 градусов — без осадков, с изморозью и гололедом. Днем градусник покажет −7…−9 градусов. Ветер будет южным, до 7 метров в секунду.