26 июня
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Жизнь

Туристам запретили посещать водопад Учар на Алтае

В Республике Алтай временно закрыли эколого-туристический маршрут «Водоскат Учар». Об этом сообщает Алтайский биосферный заповедник.

Водопад Учар.
Водопад Учар.
Т. Акимова

Маршрут закрыт до 30 июня.

В этот период рядом в водопадом Учар будут проводить мероприятия по обеспечению безопасности. То есть строить переправы и устанавливать страховочные элементы на опасных участках маршрута.

До завершения мероприятий находиться у водопада опасно для жизни и здоровья, заявили в заповеднике.

О готовности маршрута к посещению будет объявлено на официальных ресурсах заповедника.

Ранее корреспондент altapress.ru рассказал, чем можно заняться на алтайском зимнем курорте в селе Тягун даже летом.

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