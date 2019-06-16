«У нас не осталось щёк»: епархия отказалась от храма в Екатеринбурге

«В атмосфере тотальной лжи и обмана даже участок, выбранный открыто и честно большинством горожан, все равно станет причиной раздора для людей. <…> Мы бы не хотели давать диаволу такую возможность», — заявил владыка.
Это противостояние — не спор о размещении «культового сооружения». В действительности же это момент, когда через кризис многие вещи становятся виднее, считает митрополит. В возникшем противостоянии многие явили свое истинное отношение к Церкви, отметил он.
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл:
И если первый раз это случай, а второй раз совпадение, то третий раз — это закономерность, которую мы не можем не заметить. У нас не осталось щёк, которые мы ещё не подставляли под удар.
Верующие надеются, что нынешняя уступка — последняя, отметили в РПЦ.
Также он призвал всех служителей епархии быть едиными и неравнодушными, «ибо эта соль земли сейчас нуждается в кристаллизации».
Напомним, серия несогласованных акций протеста в Екатеринбурге прошла в середине мая. Демонстранты выступили против строительства на месте сквера у Театра драмы в центре города храма Святой Екатерины.
Акции сопровождались многочисленными задержаниями (например, в третий день акций, 16 мая, полиция заявляла о 70 задержанных).