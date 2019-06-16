Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 июня 19°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

«У нас не осталось щёк»: епархия отказалась от храма в Екатеринбурге

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл заявил, что отказывается от возведения храма в сквере у театра драмы и где-либо еще. Его слова опубликовал официальный сайт епархии. Пояснил он это тем, что любой участок для этого храма станет причиной раздора.

Проект Екатерининского собора в Екатеринбурге.
Проект Екатерининского собора в Екатеринбурге.
facebook.com/metr.hilarion

«В атмосфере тотальной лжи и обмана даже участок, выбранный открыто и честно большинством горожан, все равно станет причиной раздора для людей. <…> Мы бы не хотели давать диаволу такую возможность», — заявил владыка.

Это противостояние — не спор о размещении «культового сооружения». В действительности же это момент, когда через кризис многие вещи становятся виднее, считает митрополит. В возникшем противостоянии многие явили свое истинное отношение к Церкви, отметил он.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл:

И если первый раз это случай, а второй раз совпадение, то третий раз — это закономерность, которую мы не можем не заметить. У нас не осталось щёк, которые мы ещё не подставляли под удар.

Верующие надеются, что нынешняя уступка — последняя, отметили в РПЦ.

Также он призвал всех служителей епархии быть едиными и неравнодушными, «ибо эта соль земли сейчас нуждается в кристаллизации».

Напомним, серия несогласованных акций протеста в Екатеринбурге прошла в середине мая. Демонстранты выступили против строительства на месте сквера у Театра драмы в центре города храма Святой Екатерины.

Акции сопровождались многочисленными задержаниями (например, в третий день акций, 16 мая, полиция заявляла о 70 задержанных).

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость