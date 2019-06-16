«У нас не осталось щёк»: епархия отказалась от храма в Екатеринбурге

«В атмосфере тотальной лжи и обмана даже участок, выбранный открыто и честно большинством горожан, все равно станет причиной раздора для людей. <…> Мы бы не хотели давать диаволу такую возможность», — заявил владыка.

Это противостояние — не спор о размещении «культового сооружения». В действительности же это момент, когда через кризис многие вещи становятся виднее, считает митрополит. В возникшем противостоянии многие явили свое истинное отношение к Церкви, отметил он.

И если первый раз это случай, а второй раз совпадение, то третий раз — это закономерность, которую мы не можем не заметить. У нас не осталось щёк, которые мы ещё не подставляли под удар.