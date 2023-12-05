Ученые встревожены разбушевавшейся магнитной бурей. Пик активности, штиль, здоровье и зрелище

Ее сила в течение дня будет повышаться и достигнет 5 баллов, указывает prufy.ru. И буря угомонится только к утру 6 декабря.

Однако впоследствии уровень геомагнитного поля вновь повысится днем 6 декабря.

Между тем стало известно, что изменения геомагнитного поля больше всего влияют на людей старше 55 лет. От солнечной активности страдают и люди помладше.

Важно

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается.

Метеозависимым людям необходимо сделать себе щадящий график на работе.

Как защититься от магнитной бури:

снизить физическую активность,

есть меньше вредной пищи,

пить больше воды.

Влияние на телесигнал и гаджеты

Бури могут вывести из строя электронную технику на Земле, привести к радиационному облучению космонавтов, пассажиров и экипажей реактивных самолетов. В такие дни наблюдаются нарушение связи, а также некачественный телесигнал. Это, естественно, скажется на телевизионной картинке. Возможны спектральные изменения на экране.

Между тем от Солнца отделилась магнитная нить, связанная с солнечным пятном.

Зрелище

Полярное сияние зачастую называют зрелищной частью магнитной бури. Цвет полярного сияния зависит от высоты, с которой идет излучение атомов и молекул газов, входящих в состав атмосферы Земли.

Лучи преломляются в разных спектральных линиях. При большей плотности газов — в низких слоях атмосферы — сияние бывает зеленым. А в верхних слоях — красным.