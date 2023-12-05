7 декабря
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Ученые встревожены разбушевавшейся магнитной бурей. Пик активности, штиль, здоровье и зрелище

Ученые встревожены мощной магнитной бурей 5 декабря силой в 4 балла. Это считается высоким уровнем геомагнитных ударов.

Солнце.
Солнце.
unsplash.com

Ее сила в течение дня будет повышаться и достигнет 5 баллов, указывает prufy.ru. И буря угомонится только к утру 6 декабря.

Однако впоследствии уровень геомагнитного поля вновь повысится днем 6 декабря.

Между тем стало известно, что изменения геомагнитного поля больше всего влияют на людей старше 55 лет. От солнечной активности страдают и люди помладше.

Важно

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается.

Метеозависимым людям необходимо сделать себе щадящий график на работе.

Как защититься от магнитной бури:

  • снизить физическую активность,
  • есть меньше вредной пищи,
  • пить больше воды.

Влияние на телесигнал и гаджеты

Бури могут вывести из строя электронную технику на Земле, привести к радиационному облучению космонавтов, пассажиров и экипажей реактивных самолетов. В такие дни наблюдаются нарушение связи, а также некачественный телесигнал. Это, естественно, скажется на телевизионной картинке. Возможны спектральные изменения на экране.

Между тем от Солнца отделилась магнитная нить, связанная с солнечным пятном.

Зрелище

Полярное сияние зачастую называют зрелищной частью магнитной бури. Цвет полярного сияния зависит от высоты, с которой идет излучение атомов и молекул газов, входящих в состав атмосферы Земли.

Лучи преломляются в разных спектральных линиях. При большей плотности газов — в низких слоях атмосферы — сияние бывает зеленым. А в верхних слоях — красным.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость