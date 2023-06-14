14 июня
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Жизнь

Улицу Звездную в Барнауле асфальтируют в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги"

Ремонт улицы Звездной продолжается в Барнауле в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". В настоящее время здесь ведется асфальтирование.

Ремонт улицы Звездная в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".
Ремонт улицы Звездная в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".
Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Как сообщили в городской администрации, работы на участке улицы Звездной от Павловского тракта до улицы Трактовой были начаты на прошлой неделе.

К настоящему моменту подрядной организацией ООО "Барнаульское ДСУ №4" частично демонтировано существующее покрытие, на отдельных участках проведены работы для уширения проезжей части. Сейчас дорожники приступили к устройству нижнего выравнивающего слоя асфальта.

Ремонт улицы Звездная в рамках нацпроекта &quot;Безопасные качественные дороги&quot;.
Ремонт улицы Звездная в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".
Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.
Ремонт улицы Звездная в рамках нацпроекта &quot;Безопасные качественные дороги&quot;.
Ремонт улицы Звездная в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".
Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.
Ремонт улицы Звездная в рамках нацпроекта &quot;Безопасные качественные дороги&quot;.
Ремонт улицы Звездная в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".
Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Затем на ремонтируемом участке будет уложен верхний слой дорожной одежды, будут установлены бордюрные камни, щебеночно-песчаной смесью укреплены обочины, отремонтированы водопропускные трубы, установлены барьерные ограждения и восстановлен газон.

Что касается срока завершения ремонта, то все работы подрядчик должен завершить до конца текущего года.

В настоящий момент в краевой столице в рамках нацпроекта ведется ремонт восьми дорог. Среди них кроме улицы Звездной: проспект Космонавтов от улицы Солнечная Поляна до Гоньбинского тракта, улица Радужная от улицы Мамонтова до границы с городом Барнаулом, улица Гущина от улицы Попова до улицы Кавалерийской, улица Гридасова от улицы Малахова до улицы Власихинской, улица Малахова от улицы Власихинской до улицы Сухэ-Батора, улица Островского от улицы Юрина до улицы Гущина и улица Водозаборная в поселке Плодопитомник от Змеиногорского тракта до здания №3/41 по улице Водозаборной.

Напомним, что по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в Барнауле в 2023 году будет построена дорога по улице 65 лет Победы на участке от улицы Сергея Семенова до Павловского тракта, а также отремонтируют 12 дорожных участков. Помимо уже названных это: 9-й Заводской проезд (от улицы Квартал, 953а до здания 9/1); улица 1905 года (от улицы Советской до улицы Профинтерна); улица Просторная (от улицы Тихой до улицы Юрина).

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