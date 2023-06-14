Улицу Звездную в Барнауле асфальтируют в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги"

Ремонт улицы Звездной продолжается в Барнауле в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" . В настоящее время здесь ведется асфальтирование.

Как сообщили в городской администрации, работы на участке улицы Звездной от Павловского тракта до улицы Трактовой были начаты на прошлой неделе.

К настоящему моменту подрядной организацией ООО "Барнаульское ДСУ №4" частично демонтировано существующее покрытие, на отдельных участках проведены работы для уширения проезжей части. Сейчас дорожники приступили к устройству нижнего выравнивающего слоя асфальта.

Ремонт улицы Звездная в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула. Ремонт улицы Звездная в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула. Ремонт улицы Звездная в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Затем на ремонтируемом участке будет уложен верхний слой дорожной одежды, будут установлены бордюрные камни, щебеночно-песчаной смесью укреплены обочины, отремонтированы водопропускные трубы, установлены барьерные ограждения и восстановлен газон.

Что касается срока завершения ремонта, то все работы подрядчик должен завершить до конца текущего года.