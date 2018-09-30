Умер один из руководителей Общественной палаты Алтайского края

Петр Ковалев был председателем Общественной палаты Алтайского края в 2008—2009 годах. Покинул пост по собственному желанию и, по его словам, в знак протеста против давления вице-губернатора (сейчас — уполномоченного по правам человека) Бориса Ларина.

Ковалев обвинил Ларина в попытках изменить закон об Общественной палате Алтайского края, заменив ее выборность на назначаемость. «Я категорически против подобного превращения палаты из общественной в департамент администрации», — заявлял тогда Ковалев.

Я с ним познакомился при создании Общественной палаты Алтайского края. При формировании второго созыва мы с Ковалевым договорились сделать палату по-настоящему общественной. Подтянули общественников, победили на выборах в 2008 году. Ковалев возглавил палату, я стал секретарем палаты, а руководителем информационного центра — Мария Бутина.

Эта палата была по-настоящему общественной, она обросла экспертами и активистами. Даже губернатор Карлин вынужден был считаться с нами и четыре раза в год откликался на наши приглашения, и мы вели диалог. Но переломным моментом стали наши изыски по теме «Тарифы — угольный рынок». А затем доклад Ковалева о коррупции. Губернатор Карлин попытался с помощью аппаратных интриг сместить руководство палаты. Но это оказалось ему не «по зубам». Тогда губернатор инициировал изменение Закона и сделал палату назначаемой. <…> Естественно, в этих играх назначаемой палаты ни я, ни Ковалев, как и большинство наших коллег, не стали участвовать.