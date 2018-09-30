Читайте нас в соцсетях
30 сентября 13°C
Новости
Вся лента
Жизнь
155

Умер один из руководителей Общественной палаты Алтайского края

29 сентября умер один из бывших руководителей Общественной палаты Алтайского края Петр Ковалев. Об этом в Facebook сообщил общественник Константин Емешин.

Петр Ковалев, экс-председатель Общественной палаты Алтайского края.
Петр Ковалев, экс-председатель Общественной палаты Алтайского края.
Дмитрий Кудрявцев

Петр Ковалев был председателем Общественной палаты Алтайского края в 2008—2009 годах. Покинул пост по собственному желанию и, по его словам, в знак протеста против давления вице-губернатора (сейчас — уполномоченного по правам человека) Бориса Ларина.

Ковалев обвинил Ларина в попытках изменить закон об Общественной палате Алтайского края, заменив ее выборность на назначаемость. «Я категорически против подобного превращения палаты из общественной в департамент администрации», — заявлял тогда Ковалев.

Константин Емешин,
общественник:

Я с ним познакомился при создании Общественной палаты Алтайского края. При формировании второго созыва мы с Ковалевым договорились сделать палату по-настоящему общественной. Подтянули общественников, победили на выборах в 2008 году. Ковалев возглавил палату, я стал секретарем палаты, а руководителем информационного центра — Мария Бутина.

Эта палата была по-настоящему общественной, она обросла экспертами и активистами. Даже губернатор Карлин вынужден был считаться с нами и четыре раза в год откликался на наши приглашения, и мы вели диалог. Но переломным моментом стали наши изыски по теме «Тарифы — угольный рынок». А затем доклад Ковалева о коррупции. Губернатор Карлин попытался с помощью аппаратных интриг сместить руководство палаты. Но это оказалось ему не «по зубам». Тогда губернатор инициировал изменение Закона и сделал палату назначаемой. <…> Естественно, в этих играх назначаемой палаты ни я, ни Ковалев, как и большинство наших коллег, не стали участвовать.

Петр Ковалев родился 15 ноября 1947 года в селе Атаки Атакского района Молдовской ССР. Окончил Алтайский государственный университет по специальности «экономист». Был генеральным директором компании «Алтайэнергосетьпроект», вице-президентом клуба ветеранов государственной безопасности Алтая «Вега». У него остались жена и две дочери.

Похороны планируются в понедельник, 1 октября. Читайте интервью с Петром Ковалевым, которое он дал в 2008 году газете «Свободный курс».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка