Унылый демографический прогноз, меценаты и переезд из подвала. Что произошло в Алтайском крае 30 января

◆ Алтайский край может потерять более 320 тыс. жителей к 2045 году — такой демографический прогноз дает Росстат. А вот в Республике Алтай ситуация обстоит иначе.
◆ Экс-директора фирмы «Жилфонд Барнаул» Людмилу Авдюхину подозревают в хищении у жителей Алтайского края уже не 50, а 150 млн рублей.
◆ Барнаульская семья, которая более 40 лет живет в подвале под детским садом, получила квартиру.
◆ Стоимость билетов в самый популярный бассейн Барнаула, «Обь», повысится. Его директор, Сергей Кашников, говорит, что шаг — вынужденный.
◆ Руководитель бийской «Меленки» рассказал в интервью о повышении цен, правильном питании и личных пристрастиях. А также о том, считает ли он себя «пельменным магнатом».
◆ В особняке самых щедрых барнаульских купцов откроют ресторан и гостиницу (это вы уже знаете). Почитайте, чего вы могли не знать о самих Суховых — богачах, новаторах и, безусловно, меценатах.
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