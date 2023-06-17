Утрата в медицине, волнующий уровень Оби, цветение северных орхидей и валун-гигант в сарай. Что произошло на Алтае

- Уровень воды в Оби продолжает стремительно расти. Он приближается к критической отметке, сообщает Алтайский ЦГМС. 17 июня уровень воды в Оби составляет 547 см. За сутки он вырос на 7 см. Уровень неблагоприятного явления превышен на 27 см. Критическая отметка подъема уровня воды составляет 560 см. А при уровне в 615 см начнет топить жилые дома. В связи с паводковой ситуацией в микрорайоне Барнаула Затон ввели режим «повышенной готовности».
- Гигантский валун залетел в сарай во время камнепада в Республике Алтай. Инцидент произошел на летней стоянке. Очевидцы рассказывают, что во время камнепада от скалы откололся разноцветный валун и с грохотом покатился вниз. Он перепрыгнул через другие постройки и ловко влетел в сарай. Самое удивительное в этой истории то, что по пути валун никого не задел. Пострадали только двери и пол постройки.
- В барнаульском зоопарке открыли большую юрту. Изначально предполагалось, что юрта начнет принимать гостей уже в конце мая. Однако открытие пришлось перенести на середину июня из-за особенностей ее изготовления. Жилище изготавливали на заказ в Казахстане. Оно отличается от обычных юрт своими большими размерами. В то время как обычный дом кочевников не превышает 6-8 м, в зоопарке поставили юрту размером в 10 м.
- Барнаульские красавицы похвастались самыми длинными косами на городском конкурсе. Конкурс проходил в трех возрастных категориях. Первыми выступали малышки от 4-8 лет, вторыми на сцену вышли красавицы от 9 до 15 лет. Самыми длинными волосами похвастались участницы взрослой категории от 15 лет. Первое место заняла Татьяна Гордикова с косой в 116 см - официально самая длинная коса Барнаула.
- Фотограф Марина Селезенева опубликовала снимки небольшого озера на улице Гущина. Здесь барнаульцы удят рыбу, отдыхают на берегу и наблюдают за утками, чайками, множеством мелких певчих птиц, ондатрами и даже редкими растениями — болотными белокрыльниками.
- Яркие изящные северные орхидеи — Венерины башмачки — недавно цвели в Косихинском районе Алтайского края. У этого растения существует много других названий — Башмачок крупноцветный, Башмачок Тунберга. В народе распространены названия — Адамова голова синяя, Кошельки, Кукушкины башмачки, Кукушкины сапожки, Мудушки, Сапожки Богородицы, Царь-трава. Венерин башмачок занесен в Красную книгу России, этими растениями можно бесконечно любоваться, но срывать или выкапывать их запрещено.
- Печальное известие. Накануне Дня медицинского работника ушел из жизни известный барнаульский врач - Владимир Черненко. Ему был 61 год. О причине смерти не сообщается. Прощание состоится 19 июня в зале траурных церемоний на ул.Аносова — с 13.30 до 15.00. Врач-хирург высшей квалификационной категории с 1997 года. В течение 18 лет был главным внештатным специалистом по гнойной хирургии комитета по здравоохранению Барнаула. На 2018 год лично выполнил около пяти тысяч различных операций. Указом президента РФ Владимира Путина от 1 февраля 2018 года за заслуги в сфере здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу Владимиру Черненко присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».
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