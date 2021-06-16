В Алтайском крае стали меньше рожать, больше умирать и чаще разводиться

В Алтайском крае выросла естественная убыль населения по данным за январь-апрель 2021 года, сообщает Алтайкрайстат .

Люди идут на семинар Кашпировского в Барнауле.

За январь-апрель 20201 года убыль населения выросла более чем в 1,5 раза — по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

«В указанный период родившихся в 2020 году — 6410, в 2021-м — 6183, снижение — 227. Количество умерших выросло на 2560 — 10501 против 13061», — говорится в данных Алтайкрайстата.

В 2020 году разница между родившимися и умершими составляла -4091, а в 2021 году — минус 6878 человек.

«Минус девять человек на тысячу человек населения. В 2020 году зафиксировали минус пять человек на тысячу», — рассказали в ведомстве про естественную убыль населения.

Также выросло количество браков и разводов. В 2020 году в указанный период поженилась 2461 пара, расстались — 2480, а в 2021-м — 3117 и 3131 соответственно.

Кстати, показатель естественной убыли населения региона за 2020 год в 1,5 раза превысил аналогичный показатель 2019 года — за год регион потерял почти 18 тыс. человек.

Ранее сообщали, что Алтайский край значительно отстал от Республики Алтай по пяти важным критериям в демографии.