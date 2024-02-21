21 февраля
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Жизнь

В Алтайском крае свыше 200 отцов находятся в декрете

Отмечается, что декретный отпуск может взять как женщина, так и мужчина.

Отец и сын.
Отец и сын.

"Катунь 24" сообщает, что в Алтайском крае насчитывается свыше 200 мужчин, которые сидят в декретном отпуске.

За отцом на время декрета сохраняется место работы, а период отпуска засчитывается в трудовой стаж. Ежегодно мужчине положено 1,8 коэффициента, если отец ухаживает за первым ребенком, и 3,6 коэффициента при уходе за вторым ребенком.

Если молодой отец находится в отпуске по уходу за третьим или четвертым ребенком, это дает ему 5,4 коэффициента к будущей пенсии.

Отпуск в отпуске по уходу за третьим или четвертым ребенком, это дает ему 5,4 коэффициента к будущей пенсии.

Также до достижения ребенком 1,5 лет отец может получать ежемесячное пособие. Выплата производится в размере 40% среднего заработка за два предшествующих декрету года, но не ниже минимального размера этого пособия (9227,24 руб.).

Ранее сообщалось, что в соцсетях обсуждают трогательный пост отца о своем маленьком сыне.

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