В Алтайском крае свыше 200 отцов находятся в декрете

"Катунь 24" сообщает, что в Алтайском крае насчитывается свыше 200 мужчин, которые сидят в декретном отпуске.
За отцом на время декрета сохраняется место работы, а период отпуска засчитывается в трудовой стаж. Ежегодно мужчине положено 1,8 коэффициента, если отец ухаживает за первым ребенком, и 3,6 коэффициента при уходе за вторым ребенком.
Если молодой отец находится в отпуске по уходу за третьим или четвертым ребенком, это дает ему 5,4 коэффициента к будущей пенсии.
Отпуск в отпуске по уходу за третьим или четвертым ребенком, это дает ему 5,4 коэффициента к будущей пенсии.
Также до достижения ребенком 1,5 лет отец может получать ежемесячное пособие. Выплата производится в размере 40% среднего заработка за два предшествующих декрету года, но не ниже минимального размера этого пособия (9227,24 руб.).
Ранее сообщалось, что в соцсетях обсуждают трогательный пост отца о своем маленьком сыне.
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