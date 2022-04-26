В Барнауле безработному грозит до 5 лет за кражу оставленного на пять минут велосипеда

В Алтайском крае задержали мужчину, подозреваемого в краже велосипеда, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратился житель Барнаула, который оставил велосипед около подъезда буквально на пять минут.

«Когда вернулся, не обнаружил двухколесный транспорт», — рассказали в ведомстве.

Полицейские осмотрели место происшествия и территорию, провели поквартирный обход, опросили возможных очевидцев.

В итоге установили, что к пропаже велосипеда причастен 28-летний местный житель без постоянного места работы.

Мужчина признался, что продал велосипед неизвестным лицам. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы за «кражу с причинением значительного ущерба».

Ранее в Барнауле разыскивали «скрюченного» похитителя велосипеда.