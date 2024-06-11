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В Барнауле частично ограничат движение на проспекте Социалистический. Движение автобусов

Завтра, 12 июня, в Барнауле частично ограничат движение на проспекте Социалистический. Об этом пишет мэрия.

Знак "Стоп".
Знак "Стоп".
"Инцидент Барнаул"

Перекрытие связано с проведением гарнизонного развода 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю в рамках праздничных мероприятий, которые посвященны Дню России.

Ограничения будут действовать от ул. Пушкина до ул. Ползунова (пл. Свободы), с 07:00 до 11:00.

Схема движения автобусов

Маршрут №20:

Направление к конечному остановочному пункту «п. Лесной»: проспект Красноармейский – ул. Гоголя – проспект Ленина, далее по маршруту в обратном направлении без изменений.

Маршрут №55:

Направление к конечному остановочному пункту «пл. Победы»: проспект Красноармейский – ул. Ползунова – проспект Ленина, далее по маршруту в обратном направлении без изменений.

Маршрут №70р:

Направление к конечному остановочному пункту «пл.Победы»: проспект Красноармейский – ул. Ползунова – проспект Ленина, далее по маршруту в обратном направлении без изменений.

Маршрут №73р:

Направление к конечному остановочному пункту «пл.Спартака»: проспект Красноармейский, разворот на ул. Ползунова, затем снова проспект Красноармейский в обратном направлении без изменений.

Маршруты №109 и №109оп:

Направления к конечным остановочным пунктам «п. Центральный» и «ул. Опытная станция» соответственно: проспект Ленина – ул. Пушкина – проспект Красноармейский, разворот на ул. Гоголя, затем проспект Красноармейский. Далее по маршрутам, в обратном направлении без изменений.

Ранее сообщалось, что частично перекроют Павловский тракт.

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