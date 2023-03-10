В Барнауле начали расплачиваться новыми 5-рублевыми купюрами

«Новенькая купюра, прям хрустит», — поделилась читательница altapress.ru.
Подобные купюры замечали и раньше. В феврале 2023 года заместитель управляющего барнаульским отделением Банка России Олег Брыкин заявил, что это допечатанные купюры.
Первый раз они были выпущены 25 лет назад. В 2000-х такие деньги использовались постоянно, от чего быстро изнашивались.
Сейчас же банкноты дополнительно покрывают лаком, и это позволяет им служить на 30% дольше.
Ранее в Барнауле заметили сторублевые купюры с новым дизайном. Старые купюры будут превращаться в сувениры.