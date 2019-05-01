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Жизнь

В Барнауле речную навигацию открыли парадом судов и концертом

В Алтайском крае 30 апреля стартовала пассажирская навигация по рекам. В честь этого на набережной в Барнауле устроили праздничную программу. Посмотреть парад судов и концерт пришли сотни барнаульцев и гостей города.

В Барнауле открыли сезон пассажирской навигации-2019.
В Барнауле открыли сезон пассажирской навигации-2019.
Анна Зайкова, altapress.ru

На установленной в центре набережной сцене выступили творческие коллективы. Главным событием вечера стал парад, в котором участвовали более 10 судов. Они выстраивались в ряд, с кормы запускали цветные дымовые шашки.

Напомним, теплоходы будут ходить в том числе по социально-значимым маршрутам из Барнаула — в Бобровку, Рассказиху и Кокуйское. В 2018 году они перевезли по этим направлениям 63 тысяч человек.

Пассажиров по ним возят на теплоходах «Москва» и «ПТ». О том, что из себя представляет пассажирский флот Барнаула, читайте в нашем материале.

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